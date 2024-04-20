Швентек выиграла 11 матчей подряд у бывших чемпионок «Большого шлема», не отдав ни сета

Ига Швентек стала второй теннисисткой в XXI веке, которая выиграла 11 матчей подряд против бывших победительниц «Большого шлема», не проиграв при этом ни сета.

Полька на турнире в Штутгарте победила чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану со счетом 7:6(2), 6:3. В следующем матче Швентек также сыграет с обладательницей титула «Большого шлема» – она встретится с Еленой Рыбакиной.

Первой, кому удалось добиться того же результата, стала Серена Уильямс в отрезке между «Уимблдоном»-2010 и US Open-2012.