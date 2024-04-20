Швентек выиграла 11 матчей подряд у бывших чемпионок «Большого шлема», не отдав ни сета

Теги Серена Уильямс WTA Porsche Tennis Grand Prix Ига Швентек Теннис

Ига Швентек стала второй теннисисткой в XXI веке, которая выиграла 11 матчей подряд против бывших победительниц «Большого шлема», не проиграв при этом ни сета.

Полька на турнире в Штутгарте победила чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану со счетом 7:6(2), 6:3. В следующем матче Швентек также сыграет с обладательницей титула «Большого шлема» – она встретится с Еленой Рыбакиной.

Первой, кому удалось добиться того же результата, стала Серена Уильямс в отрезке между «Уимблдоном»-2010 и US Open-2012.

5 комментариев
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11.. на этом и остановилась..
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Ответ Виктор Морев
вот только, Эмма Радукану в отличие от Швентек в отдельно взятой матчевой встрече выигрывала у С.Уильямс, как и Рыбакина которая наносила поражение С.Уильямс на турнире Большого Шлема и имеет положительный баланс встреч в матчах с Уильямсом, и София Кенин тоже выигрывала у Уильямса на турнире Большого Шлема и тоже имеет положительный баланс встреч в матчах с Уильямсом !
ты всех пособирал которые по разу выигрывали у бабушки серены в конце карьеры))))), ты хоть для объективности поискал бы хоть тех кто по три игры с ней сыграли
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вот только, Эмма Радукану в отличие от Швентек в отдельно взятой матчевой встрече выигрывала у С.Уильямс, как и Рыбакина которая наносила поражение С.Уильямс на турнире Большого Шлема и имеет положительный баланс встреч в матчах с Уильямсом, и София Кенин тоже выигрывала у Уильямса на турнире Большого Шлема и тоже имеет положительный баланс встреч в матчах с Уильямсом !
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