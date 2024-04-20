Фучович о первом финале за три года: «Я действительно его заслужил. Надеюсь, смогу выиграть»

Теги ATP BRD Nastase Tiriac Trophy Мартон Фучович Теннис

Мартон Фучович прокомментировал выход в финал в Бухаресте.

Там он встретится с Мариано Навоне. 

«Я очень много работал. Думаю, я действительно заслужил этот финал. В последние месяцы мне не везло, но я старался и верил в себя. Всю неделю я играл хорошо. Надеюсь, смогу выиграть этот турнир».

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1 комментарий
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Надеюсь, что он не победит.
Во-первых, дико отскочил после тая на 0-6
Во-вторых, около года слежу за Навоне, приглянулась игра. Очень техничный, но не хватает силы, в принципе, техникой и берет, хотелось бы, чтобы выстрелил конкретно.
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