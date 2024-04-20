Фучович о первом финале за три года: «Я действительно его заслужил. Надеюсь, смогу выиграть»

Мартон Фучович прокомментировал выход в финал в Бухаресте.

Там он встретится с Мариано Навоне.

«Я очень много работал. Думаю, я действительно заслужил этот финал. В последние месяцы мне не везло, но я старался и верил в себя. Всю неделю я играл хорошо. Надеюсь, смогу выиграть этот турнир».