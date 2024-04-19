Барселона (ATP). 1/4 финала. Рууд играет с Арнальди, Циципас сыграет с Диасом Акостой, Фис – с Лайовичем, Норри выбыл

Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

Стефанос Циципас сыграет с Факундо Диасом Акостой в четвертьфинале в Барселоне.

Каспер Рууд играет с Маттео Арнальди.

Сетка здесь.

Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

15 – 21 апреля 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Кэмерон Норри (Великобритания)
7:6|7:6
Дата проведения
19 апреля, 13.40
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Маттео Арнальди (Италия)
6:4|6:3
Дата проведения
19 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Факундо Диас Акоста (Аргентина) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
19 апреля, 18.30
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
19 апреля, 18.30
Онлайн матча

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3 комментария
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Каспер вышел в пятый полуфинал в сезоне, третий подряд. И над вторым соперником подряд реваншировался🤠
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Где хэйтеры норга?
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