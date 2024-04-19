Барселона (ATP). 1/4 финала. Рууд играет с Арнальди, Циципас сыграет с Диасом Акостой, Фис – с Лайовичем, Норри выбыл
Стефанос Циципас сыграет с Факундо Диасом Акостой в четвертьфинале в Барселоне.
Каспер Рууд играет с Маттео Арнальди.
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Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
15 – 21 апреля 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 19 апреля, 13.40
- Дата проведения
- 19 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.30
- Дата проведения
- 19 апреля, 18.30