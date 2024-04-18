Барселона (ATP). Циципас играет с Карбаллесом Баэной, Рууд, Норри, Этчеверри, Лайович вышли в 1/4 финала

Стефанос Циципас играет с Роберто Карбаллесом Баэной в третьем круге в Барселоне.

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Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

15 – 21 апреля 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг