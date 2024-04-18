Барселона (ATP). Циципас играет с Карбаллесом Баэной, Рууд, Норри, Этчеверри, Лайович вышли в 1/4 финала

Теги результаты ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

Стефанос Циципас играет с Роберто Карбаллесом Баэной в третьем круге в Барселоне.

Сетка здесь.

Barcelona Open Banc Sabadell

Барселона, Испания

15 – 21 апреля 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Брэндон Накашима (США)
3:6|7:6|6:4
Дата проведения
18 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Кэмерон Норри (Великобритания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
6:4|6:3
Дата проведения
18 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Маттео Арнальди (Италия) Марко Трунжеллити (Аргентина)
6:3|6:0
Дата проведения
18 апреля, 15.40
Онлайн матча

 

Душан Лайович (Сербия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
7:6|3:6|6:1
Дата проведения
18 апреля, 13.55
Онлайн матча

 

Фабиан Марожан (Венгрия) Факундо Диас Акоста (Аргентина)
6:3|3:6|0:1
Дата проведения
18 апреля, 17.20
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Джордан Томпсон (Австралия)
6:1|6:4
Дата проведения
18 апреля, 17.10
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Артур Фис (Франция)
Дата проведения
18 апреля, 18.50
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Стефанос Циципас (Греция)
0:1
Дата проведения
18 апреля, 18.40
Онлайн матча
13 комментариев
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Не подскажете, где Рафуля?
Не нахожу его в расписании.
+2
-1
+1
Чего Томпсон не снимается то ?
+1
0
+1
Ответ Вегетарианец_
Не подскажете, где Рафуля? Не нахожу его в расписании.
Ссылка на сетку вверху страницы. Рафа проиграл Де Минауру
+1
0
+1
Ответ Crestbook
Ссылка на сетку вверху страницы. Рафа проиграл Де Минауру
Спасибо, Сергей Юрьевич!
Всегда рады вас видеть на теннисных ветках.)
+2
-1
+1
Ответ Вегетарианец_
Спасибо, Сергей Юрьевич! Всегда рады вас видеть на теннисных ветках.)
Вряд ли СЮ тут бывает) [Spy]
+1
0
+1
уррррррррррааааааа!!!!!
сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!

хотя стоп, абаждите ....
пхх))))
+2
-2
0
чой-та, без Рафулика эта грунтовая помойка никому не интересна?)
+1
-1
0
Томпсон после полного фиаско в 1 сете начал играть серв энд волли))
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Сетка у Каспера просто трэш)) сначала Томпсон, которому слил финал Лос-кабоса, дальше Арнальди, которому слил в прошлом году в Мадриде, далее Норри, которому слил на Ао, ну а в финале Циципас/Деминор, которым он слил финалы МК и Акапулько!🤣
0
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Томпсон обыграл Рафика.
Руудик выносит Томпсона.
Даже страшно представить, что сделает Руудик с Рафиком
2 золотых сета за 30 минут, как с куста.
пхх))))
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Когда проигрывает Бублик - хочется смеяться.
Когда проигрывает Рунька - хочется плакать.
Когда проигрывает Марожан - хочется проанализировать, почему он проиграл...
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опять зрители в курточках сидят
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Ответ Crestbook
Вряд ли СЮ тут бывает) [Spy]
Дмитрий, это вы?))
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