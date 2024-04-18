Барселона (ATP). Циципас играет с Карбаллесом Баэной, Рууд, Норри, Этчеверри, Лайович вышли в 1/4 финала
Стефанос Циципас играет с Роберто Карбаллесом Баэной в третьем круге в Барселоне.
Сетка здесь.
Barcelona Open Banc Sabadell
Барселона, Испания
15 – 21 апреля 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 13.55
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.20
- Дата проведения
- 18 апреля, 17.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.50
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.40
Не нахожу его в расписании.
Всегда рады вас видеть на теннисных ветках.)
сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!
хотя стоп, абаждите ....
пхх))))
Руудик выносит Томпсона.
Даже страшно представить, что сделает Руудик с Рафиком
2 золотых сета за 30 минут, как с куста.
пхх))))
Когда проигрывает Рунька - хочется плакать.
Когда проигрывает Марожан - хочется проанализировать, почему он проиграл...