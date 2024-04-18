Григор Димитров: «Есть один урок, который я усвоил не только в спорте, но и просто в жизни: мы живем здесь и сейчас»

Григор Димитров признался, что в начале карьеры слишком уважительно относился к титулованным соперникам.

«Когда я должен был играть против них, это не приносило пользы, и со временем мне пришлось это усвоить. Помню, думал: «Нужно научиться отделять одно от другого».

Мне было очень интересно играть с соперниками из трех разных эпох и даже с теми, кто выступал намного раньше и уже заканчивал. Я в уникальном положении, и мне очень повезло, что я могу со всеми ними соревноваться.

Есть один урок, который я усвоил не только в спорте, но и просто в жизни: мы живем здесь и сейчас. Я уже был в топ-10, был третьим. Не поймите меня неправильно, все это было здорово... Но сейчас у меня другие цели, другие битвы. И я знаю только одно: я покоряю их шаг за шагом. В конечном счете все войдет в нужное русло».