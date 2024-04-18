Григор Димитров: «Есть один урок, который я усвоил не только в спорте, но и просто в жизни: мы живем здесь и сейчас»

Теги ATP Григор Димитров Теннис

Григор Димитров признался, что в начале карьеры слишком уважительно относился к титулованным соперникам.

«Когда я должен был играть против них, это не приносило пользы, и со временем мне пришлось это усвоить. Помню, думал: «Нужно научиться отделять одно от другого».

Мне было очень интересно играть с соперниками из трех разных эпох и даже с теми, кто выступал намного раньше и уже заканчивал. Я в уникальном положении, и мне очень повезло, что я могу со всеми ними соревноваться.

Есть один урок, который я усвоил не только в спорте, но и просто в жизни: мы живем здесь и сейчас. Я уже был в топ-10, был третьим. Не поймите меня неправильно, все это было здорово... Но сейчас у меня другие цели, другие битвы. И я знаю только одно: я покоряю их шаг за шагом. В конечном счете все войдет в нужное русло».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Встречу с юной знаменитой Машей тоже надо помнить.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий