Григор Димитров: «Было бы здорово после потрясающего турнира в Майами провести пять дней отдыха в Италии. Но я был на корте менее чем через сутки»

Григор Димитров прокомментировал быструю смену покрытий.

Неделю назад болгарин вышел в финал турнира в Майами. В Монте-Карло в первом круге Димитров обыграл Валентина Вашеро – 7:5, 6:2.

«Было бы здорово после потрясающего турнира в Майами провести пять дней отдыха в Италии. Но я вернулся домой и менее чем через сутки был на корте. Это немного сбивает с толку, потому что думаешь: «Подождите, что я тут делаю?»

Достигаешь чего-то очень, очень хорошего, а потом у тебя даже нет времени насладиться результатом. Но, думаю, вполне реально оставаться внутри работы и в то же время ценить, принимать происходящее и быть благодарным.

Честно говоря, это приятная проблема. Надо просто понять, как я могу восстановиться быстрее и сделать это своим преимуществом. В прошлом у меня всегда было время подготовиться к грунтовой части сезона. Я фактически впервые так быстро меняю покрытия – пытаюсь вспомнить, было ли что-то подобное раньше, но нет, не было.

Главное, что я понял после этих побед – я был очень последователен на протяжении всех месяцев. Очевидно, я могу побеждать, играя с такой энергией и на таком уровнем. Давайте этим гордиться».