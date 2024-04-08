Димитров о том, что живет в Монте-Карло: «Мама рядом, и я чувствую себя как дома»

Теги ATP Григор Димитров Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Григор Димитров ценит время проведенное дома.

Он живет в Монте-Карло и рассказал, чему больше всего рад во время домашнего турнира.

«Просто спать в собственной постели. Последние четыре дня я каждую ночь спал больше восьми часов. И, честно говоря, это прекрасно. Мама рядом, и я чувствую себя как дома. Вот и все, так просто. Я живу здесь уже больше 10 лет, и все хорошо знакомо. В конечном счете дома хочется чувствовать себя максимально непринужденно.

Возможность побыть дома на вес золота, у меня не бывает таких недель. Обычно есть неделя или полторы перед турниром, но пока я даже неделю не пробыл дома. И, конечно, это время придает мне сил».

3 комментария
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Там для половины участников этот турнир домашний)
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Так вот почему он выбирал себе женщин постарше )
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Странно, а говорят, если тебе 32 года и ты все еще живешь с родителями, то ты - неудачник :))))
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