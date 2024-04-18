Жабер о первой победе с февраля: «Столько раз думала сняться с турнира в Штутгарте, потому что не могла вынести еще одно поражение»

Онс Жабер прокомментировала выход во второй круг в Штутгарте.

Она обыграла Елену Александрову – 2:6, 6:3, 7:6(1) – и прервала серию из пяти поражений.

«Я столько раз думала сняться с этого турнира, потому что не могла вынести еще одно поражение.

Я не ожидала, что травма настолько ударит по мне психологически. Колено так сильно на меня влияло, а я не понимала. Я пыталась играть матчи, хотя знала, что не готова, и с учетом уровня это не помогло, поскольку я проигрывала практически всем в туре».

Жабер начала грунтовый сезон неудачной защитой титула в Чарлстоне. В первом матче она уступила Даниэль Коллинс.

«Она была невероятно уверена в себе, а я пыталась как-то продержаться. Я такая: «Ладно, либо ты струсишь, вернешься домой и не будешь смотреть в лицо реальности, либо просто выйдешь и попробуешь сделать все возможное». Проиграешь – так проиграешь, выиграешь – так выиграешь. И, разумеется, я снова проиграла.

Но у меня опять были те же негативные мысли, хотя матч с Коллинс был очень позитивным. Я единственная, кто выиграл у нее сет.

И вот я смотрю на сетку [в Штутгарте] и вижу, что играю с Александровой. Я такая: «Боже, хватит меня испытывать».

Я не верю игрокам, которые говорят: «Я всегда верю в себя». Я считаю, что мой долг – быть честной, чтобы, глядя на меня, следующее поколение понимало, что на корте не все идеально. Нет, бывают трудные моменты, бывают взлеты и падения, но главное – это выкладываться по полной.

Должна сказать, что игра на грунте на пользу моему колену. Я стала гораздо лучше двигаться. Поэтому я считаю, что это просто вопрос матчевой практики, безусловно, тренировок и терпения, сейчас для меня это главное».