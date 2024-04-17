Жабер после победы над Александровой: «Очень благодарна тунисцам. Мы не любим работать, поэтому они пришли на меня посмотреть»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Онс Жабер Екатерина Александрова Теннис

Онс Жабер прокомментировала победу над Екатериной Александровой в Штутгарте.

Туниска победила со счетом 2:6, 6:3, 7:6(1) и прервала серию из пяти поражений.

– Она невероятная теннисистка. Думаю, все ее знают. Она очень хорошо играла, недавно победила первую ракетку мира. Так что это определенно был сложный матч. Я так рада, что смогла победить.

Теннис такой трудный спорт, и это был сложный для меня период. Стараюсь укрепить свою уверенность.

Я очень благодарна тунисцам. Где бы я ни была, везде их нахожу.

– Их довольно много для дня среды…

– Мы не любим работать, поэтому они пришли на меня посмотреть (смеется).

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4 комментария
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Сидят в Германии на пособиях поди поэтому днём не проблема им придти
+2
0
+2
она пошутила, но не очень удачно.
+1
0
+1
Ответ Лёля Иванова
Сидят в Германии на пособиях поди поэтому днём не проблема им придти
считаются неопасной страной, беженцами их принимать в Германии не должны
0
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