Жабер после победы над Александровой: «Очень благодарна тунисцам. Мы не любим работать, поэтому они пришли на меня посмотреть»

Онс Жабер прокомментировала победу над Екатериной Александровой в Штутгарте.

Туниска победила со счетом 2:6, 6:3, 7:6(1) и прервала серию из пяти поражений.

– Она невероятная теннисистка. Думаю, все ее знают. Она очень хорошо играла, недавно победила первую ракетку мира. Так что это определенно был сложный матч. Я так рада, что смогла победить.

Теннис такой трудный спорт, и это был сложный для меня период. Стараюсь укрепить свою уверенность.

Я очень благодарна тунисцам. Где бы я ни была, везде их нахожу.

– Их довольно много для дня среды…

– Мы не любим работать, поэтому они пришли на меня посмотреть (смеется).