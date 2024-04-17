Алекс де Минаур: «Мне очень повезло, что я не встретился с Рафой на грунте на пару лет раньше»

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем.

Австралиец победил со счетом 7:5, 6:1 на турнире в Барселоне.

«Мне очень повезло, что я не встретился с Рафой на грунте на пару лет раньше. Был бы совсем другой матч. Но опыт потрясающий.

Наверное, единственное, в чем я превзошел Рафу на грунте, – в физической подготовке на этом этапе его карьеры. Я выбрал долгие розыгрыши и использовал скорость в своих интересах, чтобы заставить его двигаться. Но это было нелегко».

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