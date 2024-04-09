Де Минаур после победы над Вавринкой: «Я набрал пару килограммов, надеюсь, это поможет мне на грунте в этом году»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Стэном Вавринкой.

Австралиец победил в первом круге турнира в Монте-Карло со счетом 6:3, 6:0. Дальше он встретится с Тэллоном Грикспором.

«С каждым годом я все больше и больше жду грунтовую часть сезона. Прихожу к выводу, что нет причин, по котором я не могу добиться здесь хороших результатов. В прошлом я был не готов психологически сказать самому себе, что я могу хорошо играть на грунте.

Еще я немного прибавил в весе и мышцах. Это помогает, потому что теннис на грунте немного более физически затратный… Здесь нужно больше силы. Я набрал пару килограммов, надеюсь, это поможет мне на грунте в этом году (смеется)».

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1 комментарий
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Печально видеть, как в 90% случаев топовые в прошлом, возрастные спортсмены не могут вовремя остановиться и завершить карьеру. Надаль, Маррей, Вавринка, Вердаско, Гаске, чуть ранее Тсонга, Робредо, Феррер ......и т.д, этот список можно долго продолжать.
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