Руан (WTA). Бюрель играет с Рузе, Стивенс, Плишкова вышли в 1/4 финала, Павлюченкова, Грачева выбыли

Теги результаты WTA Open Capfinances Rouen Métropole Теннис

Мирра Андреева прошла Элину Аванесян во втором круге в Руане.

Анастасия Павлюченкова сыграет с Арантой Рус.

Сетка здесь.

Open Capfinances Rouen Métropole

Руан, Франция

15 – 21 апреля 2024

WTA 500

Призовой фонд – 232 244 евро

Крытые корты, грунт

Второй круг

 

Магда Линетт (Польша) Наталья Костич (Сербия)
6:2|6:1
Дата проведения
17 апреля, 14.00
Онлайн матча

 

Мирра Андреева (Россия) Элина Аванесян (Россия)
7:5|6:4
Дата проведения
17 апреля, 18.40
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США) Каролина Плишкова (Чехия)
6:3|6:2
Дата проведения
17 апреля, 20.40
Онлайн матча

 

Ангелина Калинина (Украина) Мартина Тревисан (Италия)
Дата проведения
18 апреля, 20.30
Онлайн матча

 

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
18 апреля, 19.00
Онлайн матча

 

Аранта Рус (Нидерланды) Анастасия Павлюченкова (Россия)
6:3|1:6|6:3
Дата проведения
18 апреля, 15.40
Онлайн матча

 

Клара Бюрель (Франция) Елена Габриэла Рузе (Румыния)
0:6|1:1
Дата проведения
18 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Юэ Юань (Китай) Варвара Грачева (Франция)
6:4|4:6|7:6
Дата проведения
18 апреля, 12.40
Онлайн матча
32 комментария
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Включился недавно. Главные проблемы обеих сразу видны. Одна совершенно не умеет играть с низких мячей, и Андреева грамотно ей играет слайсом. Вторая совершенно не умеет забивать с высоких полусвечек. По полусвечкам Аванесян мастер.
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Элина Аванесян очень красивая девушка, не то что эти потаповы всякие с губами перекачанными.
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Ответ Великий Алонсо
Элина Аванесян очень красивая девушка, не то что эти потаповы всякие с губами перекачанными.
Да, причем если бы сделала нос, то была бы вообще огонь, уровень Иванович) Но не делает и тем самым вызывает уважение)
+6
-1
+5
Ответ Syndycate
Андреева кстати фаворитом идет у буков на победу в турнире, интересно конечно)
Она у них постоянно фаворит)
+4
-1
+3
Ответ Hardy
Мирра вроде посильнее стала подавать
188 км была самая сильная подача (эйс в последнем гейме)
+1
0
+1
Ответ nick-basil
Калинина скорее всего будет "тестировать" Миру. Два круга все равно отлично...
Ну Тревизан сегодня хороша была , скорей она
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Ответ Ivan Stasuk
Элина это нечто, сначала бьётся на Мирриной подаче, а каждую свою подачу почти под ноль отдаёт за 2 минутв
Типичный женский теннис. Дементьева без подачи в 2 финала Шлемов играла.
+1
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Ответ RoyalSpirit:
Многовато ошибок сегодня Мирра делает. Я конечно, по привычке за неё, но надо признать, Элина довольно недурно играет.
Элина - грунтовичка. Она и должна здесь хорошо играть.
+1
0
+1
Мирра вроде посильнее стала подавать
+2
-1
+1
Многовато ошибок сегодня Мирра делает. Я конечно, по привычке за неё, но надо признать, Элина довольно недурно играет.
+1
0
+1
Насте Пав удачи и успеха!
+2
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Калинина скорее всего будет "тестировать" Миру. Два круга все равно отлично...
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Мирра поправилась немного.
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Ответ Ivan Stasuk
Элина это нечто, сначала бьётся на Мирриной подаче, а каждую свою подачу почти под ноль отдаёт за 2 минутв
Потому что это а) грунт б) у нее подача слабая
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Куча ошибок у обоих, ужас ...
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Мира явно была "зафорсирована" в прошлом сезоне. Надеемся Мартинес поможет
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Ответ Ivan Stasuk
Очень смешно, посмотрите во втором сете при счете 4-2 как Элина трижды не может забить мяч с наброса Мирры
В плане того, чтобы их бросать, а не забивать с них. Аванесян регулярно использовала полусвечки и получала с них либо ошибки либо удобные мячи.
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Ответ sedric
Включился недавно. Главные проблемы обеих сразу видны. Одна совершенно не умеет играть с низких мячей, и Андреева грамотно ей играет слайсом. Вторая совершенно не умеет забивать с высоких полусвечек. По полусвечкам Аванесян мастер.
Очень смешно, посмотрите во втором сете при счете 4-2 как Элина трижды не может забить мяч с наброса Мирры
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Ответ Док Аксель
Элина сегодня лучше играет, чем в матче француженкой.
Элина всегда первый сет хорошо играет....
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Ответ Ivan Stasuk
А Слоун ? которой она проиграла в Штатах прошедшей осенью в одну калитку Да и Линнет сейчас на ходу и ждет реванша
Слоник никогда не была грунтовичкой, а то что она в Кливленде ее без проблем закрыла говорит о том, что после травы у Мирры был спад, иначе как объяснить провал на 250-ке в Лозанне, где титут можно было брать на одной ноге.

Линетт тоже не грунтовичка, да и уровень ее не выше уровня слоника или Аванесян
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Ответ f0rz
Это как раз неудивительно, на этом турнире нет соперников, которым она без шанса проиграет. Скорее наоборот - любую на этом турнире она должна побеждать без особых проблем.
А Слоун ? которой она проиграла в Штатах прошедшей осенью в одну калитку
Да и Линнет сейчас на ходу и ждет реванша
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Элина это нечто, сначала бьётся на Мирриной подаче, а каждую свою подачу почти под ноль отдаёт за 2 минутв
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Павлюченковой пора играть ITF...
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Неудачный день для наших теннисисток. Но, если Кудерметова и Потапова проиграли теннисисткам из Топ-10 свои матчи, то Павлюченкова 52-й ракетке их Нидерландов, к сожалению.
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Не знаю что делает Рус, может гипнотизирует при подаче, но Настя проигрывает ей всегда уже 4ый раз подряд омг, и в целом странно было ехать в Руан а не в Штутгарт
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Эх Павлуха, Павлуха...
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Ссылка на сетку турнира ведет на Штутгарт
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