Руан (WTA). Бюрель играет с Рузе, Стивенс, Плишкова вышли в 1/4 финала, Павлюченкова, Грачева выбыли
Мирра Андреева прошла Элину Аванесян во втором круге в Руане.
Анастасия Павлюченкова сыграет с Арантой Рус.
Сетка здесь.
Open Capfinances Rouen Métropole
Руан, Франция
15 – 21 апреля 2024
WTA 500
Призовой фонд – 232 244 евро
Крытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 17 апреля, 14.00
- Дата проведения
- 17 апреля, 18.40
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.30
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.00
- Дата проведения
- 18 апреля, 15.40
- Дата проведения
- 18 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 18 апреля, 12.40
Линетт тоже не грунтовичка, да и уровень ее не выше уровня слоника или Аванесян
Да и Линнет сейчас на ходу и ждет реванша