Каспер Рууд: «Иногда думаю о достижениях и понимаю, что добился в карьере большего, чем считал возможным. Но всегда хочется быть еще выше»

Каспер Рууд прокомментировал свои результаты.

В финале «Мастерса» в Монте-Карло норвежец уступил Стефаносу Циципасу – 1:6, 4:6. Он проиграл пятый финал подряд.

Рууд не выиграл ни одного финала крупнее ATP 250 – в 2022-м упустил два финала «Больших шлемов», «Мастерс» в Майами и итоговый турнир ATP, в 2023-м – «Ролан Гаррос».

В этом сезоне он также не смог взять ATP 500 в Акапулько.

– Вы были очень близки к тому, чтобы стать №1 в мире.

– Да.

– Вы были второй ракеткой мира. К сожалению, вы не выигрывали крупные финалы – «Ролан Гаррос», US Open, здесь. Что бы изменили, если бы это было возможно?

– Конечно, нельзя вернуться в прошлое, но полтора года назад, я был, может быть, не на несколько очков, но довольно близок к победе. По крайней мере, я вышел в финал US Open, и первая строчка рейтинга была достижимой.

Тот сезон был для меня фантастическим. 2023-й был немного разочаровывающим по сравнению с 2022-м. Но я был готов с самого начала – знал, что предстояло защищать много очков. Всегда хочется добиться большего, но это не всегда легко.

В этом году я чувствую, что вернулся в нужное русло – играю немного свободнее, уже не так много уступаю в матчах. Иногда думаю о достижениях и понимаю, что добился в карьере большего, чем считал возможным. Но всегда хочется быть еще выше.

Очевидно, что титул «Большого шлема» или ATP 1000 – это следующая большая мечта и цель для меня. Сегодня мне удалось сыграть в финале «Мастерса». Выиграть не получилось, так что я буду продолжать стремиться и стараться улучшать игру.

За последние полгода я сделал несколько небольших шагов в правильном направлении в плане игры на корте, да и физически тоже. Я думаю, что мы идем в верном направлении, и, надеюсь, так и будет дальше.