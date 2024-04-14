Рууд после поражения в финале Монте-Карло: «Я просто играл недостаточно хорошо. Мне не удалось найти баланс»

Карлос Рууд прокомментировал финал против Стефаноса Циципаса.

Норвежец проиграл со счетом 1:6, 4:6. У него не получилось реализовать ни один из восьми брейк-поинтов.

– Показалось, что вы в начале игры немного нервничали.

– Да. К сожалению, начало вышло не лучшим. Я рано отдал подачу. У меня было несколько шансов ее вернуть, но не получилось. Я все время играл в обороне, был вторым номером.

Увы, у меня не заладился матч. Стеф играл хорошо – агрессивно, фантастически бил сегодня и справа, и слева.

Так что я не нашел никаких пробелов в его игре. Я просто играл недостаточно хорошо.

Думаю, во второй партии у меня было несколько небольших шансов на брейк-пойнтах, но когда их не реализовываешь, очень тяжело бороться за победу.

– Во втором сете у вас было пять брейк-пойнтов в трех разных геймах. Не жалеете ли вы о каком-то из них? В одном гейме у вас было три брейк-пойнта.

– Да, единственное, что я помню, о чем буду думать и сожалеть – о том разе, когда слишком сильно пробил форхенд, а он ушел по длине.

Думаю, это было проблемой по ходу всего матча. Исходя из встреч со Стефом в прошлом, тот, кто играет наиболее агрессивно, у кого лучший удар справа, обычно берет матч. Думаю, мы оба предпочитаем бить форхенды, а не бэкхенды.

Но сегодня он тоже играл мощно, хорошо слева. Я не находил какие-то большие пробелы в его игре. В начале я был немного неуверен в ударе справа, поэтому пропустил несколько ударов в сетку. Подумал: «Ладно, играй свободно, действуй, по крайней мере, будут виннеры». Но потом, когда так сделал, то почувствовал, что мяч слишком сильно уходит в аут.

Сегодня мне не удалось найти баланс. У меня был один брейк-пойнт, на котором я пробил в аут, а потом еще раз по длине. Конечно, это расстраивает. Было бы здорово, если бы можно было отменить тот удар. Может, я бы сделал что-то другое. Но, по крайней мере, я могу сказать, что пытался. К сожалению, не получилось.