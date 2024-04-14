Рууд – Циципасу: «Несколько недель назад ты выпал из топ-10 рейтинга, но теперь вернешься туда, где должен быть»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Каспер Рууд поздравил Стефаноса Циципаса с победой.

Норвежец уступил ему в финале ATP 1000 в Монте-Карло со счетом 1:6, 4:6.

Для Циципаса это была третья победа в этом турнире за четыре года.

«Поздравляю Стефаноса с еще одной победой в Монте-Карло. Наверное, ты теперь любишь этот турнир.

Ты очень хорошо играл всю эту неделю. Знаю, несколько недель назад ты выпал из топ-10 рейтинга, но теперь вернешься туда, где должен быть (грек станет №7 – Sports). Ты потрясающий игрок, особенно на грунте и особенно в Монте-Карло. Поздравляю тебя и твою команду».

А Циципас-то ожил! 3-й раз за 4 года взял «Мастерс» в Монте-Карло и вернется в топ-10

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4 комментария
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Достойная речь порядочного человека.
Даже после досадного поражения нашёл в себе силы напомнить о приятном для соперника (возвращение в ТОП-10) а не о Фьючерсах.
Респект Руудику!
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Ответ S.Graf
Достойная речь порядочного человека. Даже после досадного поражения нашёл в себе силы напомнить о приятном для соперника (возвращение в ТОП-10) а не о Фьючерсах. Респект Руудику!
Заодно напомнив о вылете из неё, следуя вашей логике))
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останется ли место в топ 10 для Рублева?
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Ответ justbored
Заодно напомнив о вылете из неё, следуя вашей логике))
теперь вернешься туда, где должен быть
(с)
и " неплохо оказаться здесь"(с) - проигравшим в финале.
Разница колоссальная.
Ятд.
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