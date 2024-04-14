Циципас выиграл третий титул в Монте-Карло

Теги Рафаэль Надаль ATP Бьорн Борг Rolex Monte-Carlo Masters Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас победил в финале «Мастерса» в Монте-Карло Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.

Это 11-й в карьере титул для грека и третий категории ATP 1000. Предыдущие два «Мастерса» Циципас также выиграл в Монте-Карло в 2021-м и 2022-м.

Он стал третьим игроком за последние 50 лет, который выиграл 3 титула на этом турнире за 4 года. Ранее это сделали Бьорн Борг и Рафаэль Надаль.

На следующей неделе грек станет №7 рейтинга.

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12 комментариев
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Самый бесполезный факт дня.
У Циципаса в Монте-Карло побед больше, чем у Джоковича и Федерера вместе взятых.
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+14
Ответ And Justice for All
Самый бесполезный факт дня. У Циципаса в Монте-Карло побед больше, чем у Джоковича и Федерера вместе взятых.
Вот когда он выиграет этих Мастерсов хотя бы штук 10 или возьмет каждый по разу, то тогда этот факт станет слегка полезнее)))
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Гонка по титулам в Монте-Карло началась)
1. Рафаэль Надаль - 11
2-5. Илие Настасе, Бьорн Борг, Томас Мустер, Стефанос Циципас - 3
+4
-1
+3
Не осталось никакой злости на судей, которые проходку в финал переложили из кармана Синнера в карман Циципаса. Янник разобрал бы Каспера на классе, если нога в порядке. Но норвег с немцем выдали бы скучный строгий матч, а грек творил и божил. Каспер, конечно, сплоховал, позволил себе навязать неудобный ритм, Стеф играл как на тренировке. Но матч, благодаря ему, однозначно удался. Редко с таким удовольствием смотрел финал Монте, часто тут бывало скучнее.
+5
-3
+2
Ответ And Justice for All
Самый бесполезный факт дня. У Циципаса в Монте-Карло побед больше, чем у Джоковича и Федерера вместе взятых.
ага, только этим несчастным пришлось играть против надаля,
а циципас выиграл у рублева, давидовича и рууда )
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Шампанское уже во мне! 🥂 Степа, наконец-то ты вернулся.
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красавец
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По игре Степа сейчас в огне, было предсказуемо.
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Ответ Александр Кратюк
На один турнир))
Вам не удастся испортить мне праздник 🥳
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