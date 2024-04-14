Циципас выиграл третий титул в Монте-Карло

Стефанос Циципас победил в финале «Мастерса» в Монте-Карло Каспера Рууда со счетом 6:1, 6:4.

Это 11-й в карьере титул для грека и третий категории ATP 1000. Предыдущие два «Мастерса» Циципас также выиграл в Монте-Карло в 2021-м и 2022-м.

Он стал третьим игроком за последние 50 лет, который выиграл 3 титула на этом турнире за 4 года. Ранее это сделали Бьорн Борг и Рафаэль Надаль.

На следующей неделе грек станет №7 рейтинга.