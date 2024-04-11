Джокович о победе над Музетти: «В первых семи геймах он играл лучше меня, но это грунт, и все может очень быстро перевернуться»

Новак Джокович прокомментировал победу над Лоренцо Музетти.

Он победил 7:5, 6:3, взяв у итальянца реванш за прошлогоднее поражение в третьем круге.

«В первом сете при счете 4:3, 40:0 в его пользу был небольшой эпизод со зрителями (трибуны освистали Джоковича за недовольство судейством – Sports), и тогда я перехватил инициативу. Он немного потерял концентрацию. В первых семи геймах он играл лучше меня, показывал отличный теннис. Он здорово бил и заставлял меня бегать.

Но это грунт, и, разумеется, все может очень быстро перевернуться: на этом покрытии по сравнению с другими один брейк – это не такое уж большое преимущество. Во втором сете начались небольшие качели, поэтому я доволен, что в трудные моменты мне удалось сыграть уверенно и агрессивно и это принесло результат.

Мне кажется, я пока не вышел на свой лучший уровень, но сегодня я прошел отличную проверку против сильного, очень талантливого игрока. В прошлом году я проиграл ему здесь при схожих обстоятельствах. Тогда я взял первый сет, вел 4:2 во втором и должен сказать, что сегодня, когда я подавал при счете 4:2, 40:15 и проиграл свою подачу, у меня в голове крутились такие мысли. Я подумал: «Нет, надеюсь, матч не пойдет по прошлогоднему сценарию». Я очень рад, что преодолел это испытание и с нетерпением жду следующего».