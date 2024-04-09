Джокович об успешном начале «Мастерса» в Монте-Карло: «Давайте не будем забегать вперед, это всего лишь один матч»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Романом Сафиуллиным в Монте-Карло.

Он выиграл 6:1, 6:2 и вышел в третий круг, где сыграет с Лоренцо Музетти.

«Отличное начало. Давайте не будем забегать вперед и возлагать слишком большие надежды. Это всего лишь один матч, но я доволен.

Да, это только начало турнира, один матч. Надеюсь, завтра у меня получится сохранить этот ритм и концентрацию. Во втором матче постараюсь выступить так же хорошо, как сегодня.

Мне понравилось, как я чувствовал себя на корте, как бил по мячу. Думаю, две-три недели тренировок не прошли даром. У меня был хороший тренировочный блок с [Ненадом] Зимоньичем и командой.

Мы много часов размышляли об игре, движении и тех вещах, которые хорошо работали на первых турнирах в этом сезоне».

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