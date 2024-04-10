Музетти о матче с Джоковичем: «Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в Монте-Карло.

В прошлом году он обыграл его в третьем круге 4:6, 7:5, 6:4.

«Да, это довольно весело, потому что ровно год назад мы играли здесь на этой же самой стадии. Так что, надеюсь, будет хороший матч. Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок. У такого чемпиона, как Ноле, всегда есть чему научиться и что взять.

Так что с нетерпением жду выходного, а затем возможности насладиться прекрасным матчем против Новака».

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1 комментарий
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когда проиграешь когда выходишь уже заранее понимая что проиграешь. с таким майндсетом выходить нет смысла. медведев так же против синнера выходит всегда зная что проиграет
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