Музетти о матче с Джоковичем: «Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок»

Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в Монте-Карло.

В прошлом году он обыграл его в третьем круге 4:6, 7:5, 6:4.

«Да, это довольно весело, потому что ровно год назад мы играли здесь на этой же самой стадии. Так что, надеюсь, будет хороший матч. Проиграю я или выиграю, в любом случае усвою какой-то урок. У такого чемпиона, как Ноле, всегда есть чему научиться и что взять.

Так что с нетерпением жду выходного, а затем возможности насладиться прекрасным матчем против Новака».