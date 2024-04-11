Циципас о том, что упустил счет 5:0, но все равно победил Зверева: «Приключение всей жизни. Пытаюсь понять, что произошло»

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Александром Зверевым.

Он победил в третьем круге в Монте-Карло 7:5, 7:6(3), но во втором сете упустил два матчбола при счете 5:0.

«Я бы назвал это приключением всей жизни. Не каждый день я с таким сталкиваюсь, и в некоторые моменты инициатива резко переходила. То она была у одного, то снова у другого. Даже не знаю, я сейчас пытаюсь понять, что произошло. Во втором сете я вел 5:0. Но на тай-брейке все выглядело довольно неплохо, особенно когда я сделал мини-брейк.

Это важная победа. Я ценю, что у меня получилось сыграть так, как сегодня. Весь матч потребовал больших моральных сил. Я уверенно играл от начала до конца. Чувствовал, что доминирую на задней линии. Я смог задать темп и открыть корт, это мне очень помогло. Впереди еще много тенниса, и я с нетерпением жду, что меня ждет в будущем. Сегодняшний матч отлично показал, как я могу бороться в трудные моменты».