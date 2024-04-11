Циципас о том, что упустил счет 5:0, но все равно победил Зверева: «Приключение всей жизни. Пытаюсь понять, что произошло»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы над Александром Зверевым.

Он победил в третьем круге в Монте-Карло 7:5, 7:6(3), но во втором сете упустил два матчбола при счете 5:0.

«Я бы назвал это приключением всей жизни. Не каждый день я с таким сталкиваюсь, и в некоторые моменты инициатива резко переходила. То она была у одного, то снова у другого. Даже не знаю, я сейчас пытаюсь понять, что произошло. Во втором сете я вел 5:0. Но на тай-брейке все выглядело довольно неплохо, особенно когда я сделал мини-брейк.

Это важная победа. Я ценю, что у меня получилось сыграть так, как сегодня. Весь матч потребовал больших моральных сил. Я уверенно играл от начала до конца. Чувствовал, что доминирую на задней линии. Я смог задать темп и открыть корт, это мне очень помогло. Впереди еще много тенниса, и я с нетерпением жду, что меня ждет в будущем. Сегодняшний матч отлично показал, как я могу бороться в трудные моменты».

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8 комментариев
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Самое ценное для Ципы то, что он не проиграл этот сет. Это значит, что смог справиться с нервной системой. Это опыт на будущие пиковые сетуёвины, как выбираться из ямы…
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На пенсии напишешь мемуары о том, что это за приключение было такое, а сейчас надо собраться и играть:)
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Вот бы с Кареном тоже так упустил)) и не отыгрался!
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Надеюсь, никому из болельщиков оно не стоило жизни. 🙈
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Ответ cosset
На пенсии напишешь мемуары о том, что это за приключение было такое, а сейчас надо собраться и играть:)
как матч то? Как подача?
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Ответ tanith
как матч то? Как подача?
В том-то и дело, что в целом играл лучше Зверева и лучше самого себя начала сезона, но потом как по щелчку сбился и начал ошибаться. И двойных много наделал. Но начиналось всё за здравие.
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Ответ cosset
В том-то и дело, что в целом играл лучше Зверева и лучше самого себя начала сезона, но потом как по щелчку сбился и начал ошибаться. И двойных много наделал. Но начиналось всё за здравие.
двойные и неуверенная первая - это уже ожидаемо. Сможет ли подтянуть подачу.
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