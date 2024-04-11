Стефанос Циципас: «Зверев мотивирует меня развиваться, заставляет показывать свой лучший теннис»

Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с Александром Зверевым.

Сегодня они встретятся в третьем круге в Монте-Карло. Грек ведет в личных встречах 9:5 (на грунте – 4:1).

– Вы хорошо друг друга знаете. Что скажете о новой главе в соперничестве?

– Мы с Сашей написали много разных глав, и эта – еще одна в коллекцию. Мы играли друг с другом в самых разных ситуациях, у нас были долгие битвы и сумасшедшие матчи в разных уголках мира.

Он мотивирует меня развиваться, заставляет показывать свой лучший теннис. Думаю, эти матчи важны для нас обоих, и я надеюсь, что выйду на корт, стабильно отыграю и продемонстрирую отличный грунтовый теннис, который показывал в прошлом. У меня будет возможность себя проявить.