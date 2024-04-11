Циципас в матче со Зверевым впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-5

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Стефанос Циципас Теннис

12-я ракетка мира Стефанос Циципас обыграл №5 Александра Зверева в третьем круге в Монте-Карло – 7:5, 7:6(3). Теперь он ведет в личных встречах 10:5 (на грунте – 5:1).

Во втором сете грек упустил два матчбола при счете 5:0.

Циципас 15-й раз в 47 матчах победил представителя топ-5. Он прервал серию из шести поражений от соперников этого уровня. Прошлая победа была на итоговом турнире в 2022-м.

Теперь он поборется с Кареном Хачановым, у которого ведет 7:1.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я чуть не прокляла Стефаноса в этом матче, ну как можно так издеваться над людьми? С почти 6:0 до тая довести.
+2
0
+2
Ответ SaltyRose
Я чуть не прокляла Стефаноса в этом матче, ну как можно так издеваться над людьми? С почти 6:0 до тая довести.
А я просто ржал, вспоминая, как Кириос сказал, что они ненавидят друг друга. И еще вспоминая, как Зверев спросил Медведева во время тренировки Дани с Циципасом, дескать тебе совсем не с кем тренироваться что-ли :)
+2
0
+2
Ответ Viling
А я просто ржал, вспоминая, как Кириос сказал, что они ненавидят друг друга. И еще вспоминая, как Зверев спросил Медведева во время тренировки Дани с Циципасом, дескать тебе совсем не с кем тренироваться что-ли :)
Везет :))) мне было не до смеха.
+2
0
+2
Он очень не хотел это сделать причем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий