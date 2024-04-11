Циципас в матче со Зверевым впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-5

12-я ракетка мира обыграл №5 в третьем круге в Монте-Карло – 7:5, 7:6(3). Теперь он ведет в личных встречах 10:5 (на грунте – 5:1).

Во втором сете грек упустил два матчбола при счете 5:0.

Циципас 15-й раз в 47 матчах победил представителя топ-5. Он прервал серию из шести поражений от соперников этого уровня. Прошлая победа была на итоговом турнире в 2022-м.

Теперь он поборется с Кареном Хачановым, у которого ведет 7:1.