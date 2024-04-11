Рафаэль Надаль: «Пока не хочу подтверждать, что буду играть в Барселоне, но надеюсь, что буду»

Теги Рафаэль Надаль ATP Barcelona Open BancSabadell Теннис

Рафаэль Надаль пока не решил, сыграет ли на турнире в Барселоне.

«Привет из Барселоны 👋🏻.

Первая тренировка... С радостью от того, что я здесь в дни перед началом турнира.

Я приехал понаблюдать, как все пойдет... И хочу попробовать сыграть. Буду держать вас в курсе.

Важно сказать, что я пока не хочу подтверждать, что буду играть, но надеюсь, что буду. Посмотрим 🤞🏻, – написал 12-кратный чемпион турнира.

Ранее испанец снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.

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