Рафаэль Надаль: «Пока не хочу подтверждать, что буду играть в Барселоне, но надеюсь, что буду»
Рафаэль Надаль пока не решил, сыграет ли на турнире в Барселоне.
«Привет из Барселоны 👋🏻.
Первая тренировка... С радостью от того, что я здесь в дни перед началом турнира.
Я приехал понаблюдать, как все пойдет... И хочу попробовать сыграть. Буду держать вас в курсе.
Важно сказать, что я пока не хочу подтверждать, что буду играть, но надеюсь, что буду. Посмотрим 🤞🏻, – написал 12-кратный чемпион турнира.
Ранее испанец снялся с «Мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.