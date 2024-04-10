Синнер о разгроме Корды: «В начале матча были некоторые проблемы, потому что обычно я играю более плоско. Но потом все наладилось»

Янник Синнер прокомментировал победу над Себастьяном Кордой в Монте-Карло.

Прошлогодний полуфиналист выиграл 6:1, 6:2.

«Конечно, сейчас моя физическая форма не такая, как в прошлом году. Изменились движение, подача. В начале матча были некоторые проблемы, потому что обычно я играю более плоско. Думаю, над этим надо поработать. Но потом все наладилось. Посмотрим, что будет в следующем раунде, придется ли входить в корт или отходить подальше. Работаем день за днем.

Думаю, у меня с Себи похожий стиль игры. Мы не играем как классические грунтовики, нам нравится делать более плоские удары. Но в этих условиях я двигался довольно хорошо.

Тяжело каждый год приезжать сюда и хорошо выступать, но сейчас я доволен своим теннисом. Посмотрим, что будет в следующем матче, всегда здорово здесь играть», – сказал Синнер в интервью на корте.