Джокович о том, что стал самой возрастной первой ракеткой мира: «Бопанна сказал, что нам на двоих 80 лет»
Новак Джокович прокомментировал то, что стал самым возрастным №1 рейтинга.
– Поздравляю с тем, что вы стали самой возрастной первой ракеткой мира в одиночке. Что это для вас значит?
– Это приятно, это здорово. Вчера я виделся с [Роханом] Бопанной – самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он-то постарше меня (смеется). Да, это весело. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и быть №1 почти в 37 лет... Честно, я об этом не мечтал, не думал и не планировал.
Думаю, это окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал по поддержанию хорошей формы. Мне удалось прийти к спортивному долголетию и продлить карьеру на много лет».
Так АТР прокомментировала очередной рекорд No1e
Пусть это будет намёк.
(и все мы прекрасно знаем, на что именно))
Айде Nо1е, айде!