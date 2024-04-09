Джокович о том, что стал самой возрастной первой ракеткой мира: «Бопанна сказал, что нам на двоих 80 лет»

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Рохан Бопанна Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что стал самым возрастным №1 рейтинга.

– Поздравляю с тем, что вы стали самой возрастной первой ракеткой мира в одиночке. Что это для вас значит?

– Это приятно, это здорово. Вчера я виделся с [Роханом] Бопанной – самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он-то постарше меня (смеется). Да, это весело. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и быть №1 почти в 37 лет... Честно, я об этом не мечтал, не думал и не планировал.

Думаю, это окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал по поддержанию хорошей формы. Мне удалось прийти к спортивному долголетию и продлить карьеру на много лет».

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2 комментария
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GOAT ✊‼️
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Old but gold!
Так АТР прокомментировала очередной рекорд No1e
Пусть это будет намёк.
(и все мы прекрасно знаем, на что именно))

Айде Nо1е, айде!
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