Джокович о том, что стал самой возрастной первой ракеткой мира: «Бопанна сказал, что нам на двоих 80 лет»

Новак Джокович прокомментировал то, что стал самым возрастным №1 рейтинга.

– Поздравляю с тем, что вы стали самой возрастной первой ракеткой мира в одиночке. Что это для вас значит?

– Это приятно, это здорово. Вчера я виделся с [Роханом] Бопанной – самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он-то постарше меня (смеется). Да, это весело. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и быть №1 почти в 37 лет... Честно, я об этом не мечтал, не думал и не планировал.

Думаю, это окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал по поддержанию хорошей формы. Мне удалось прийти к спортивному долголетию и продлить карьеру на много лет».