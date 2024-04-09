Паула Бадоса: «После долгой травмы я научилась ценить своих людей и то, что я вообще играю. Для меня это главная победа в жизни»

Паула Бадоса рассказала, в чем для нее смысл победы.

«Для меня это не про саму победу, а про то, как ты справляешься с неудачами. Пусть это звучит как клише. Не хочу называть это провалами, но у всех нас случаются тяжелые моменты в жизни, с которыми нужно справляться и их преодолевать. Мы как маленькие дети всегда сражаемся за свою мечту. И каждую неделю мы проигрываем, но находим дополнительную мотивацию, чтобы продолжать, несмотря на годы попыток. Несмотря на все это, у нас все еще есть мотивация. Для меня это главная победа в жизни.

После долгой травмы я научилась ценить своих людей и то, что я вообще играю. Для меня это главная победа в жизни – быть с любимыми людьми и заниматься любимым делом.

Мне кажется, нам нужно больше наслаждаться каждым днем, потому что иногда мы страдаем из-за какого-то проигранного сета, не знаем, как быть на этой неделе, жалуемся, что не хватает уверенности. В конце концов, все придет, если ты счастлив и усердно работаешь. Рано или поздно все придет. И любовь очень важна – для меня это самое главное. Это мотор жизни», – сказала Бадоса во влоге Дарьи Касаткиной из Чарлстона.

Напомним, Бадоса пропустила около полугода из-за стрессового перелома позвоночника. С начала сезона она выиграла всего пять матчей и сейчас занимает 91-ю строчку рейтинга WTA.