Экс-пятая ракетка мира о Джоковиче: «Молодые игроки меньше его боятся, потому что чувствуют его уязвимость»

Теги Новак Джокович ATP Анри Леконт Янник Синнер Теннис

Анри Леконт поделился мыслями о форме Новака Джоковича.

«Новое поколение доминирует с прошлого года, но им еще надо доказать, что они смогут сохранить этот уровень.

Синнер побеждает и подтверждает это исключительным началом сезона. Все еще есть Новак [Джокович], но он старше и медленнее. Он потерял немного живости.

Молодые игроки меньше его боятся, потому что чувствуют его уязвимость. Все медленно меняется».

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5 комментариев
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Новак и в 40 нагнет любого Тиафо и Циципаса
+6
0
+6
Ответ Alex Morhan
Рафычу это не поможет ...
Стас, не вижу коммента. Но в целом понял, что Новаче с твоей психикой за все годы изрядно поработал
+5
-1
+4
Славненько
+2
-1
+1
да ухайдокали его эти мертвяки...дрюкал он их....дрюкал...потерял интерес,расслабил булки...лишь бы не забухал
0
0
0
Ответ Mihail Vladimirovich
Славненько
Рафычу это не поможет ...
+3
-3
0
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