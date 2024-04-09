Экс-пятая ракетка мира о Джоковиче: «Молодые игроки меньше его боятся, потому что чувствуют его уязвимость»

Анри Леконт поделился мыслями о форме Новака Джоковича.

«Новое поколение доминирует с прошлого года, но им еще надо доказать, что они смогут сохранить этот уровень.

Синнер побеждает и подтверждает это исключительным началом сезона. Все еще есть Новак [Джокович], но он старше и медленнее. Он потерял немного живости.

Молодые игроки меньше его боятся, потому что чувствуют его уязвимость. Все медленно меняется».