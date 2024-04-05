Синнер скоро станет первой ракеткой мира? Изучаем расклады

Считаем очки.

После победы на «Мастерсе» в Майами Янник Синнер стал второй ракеткой мира. И у него есть реальные шансы возглавить рейтинг в ближайшие месяцы – по ходу или по итогам грунтового сезона, который завершится вместе с «Ролан Гаррос» в начале июня.

Сейчас №1 – Новак Джокович . Синнер отстает от него на 1015 очков. Еще в гонке очевидно участвует №3 в мире Карлос Алькарас – ему до первой строчки не хватает 1080 баллов.

Но Джоковичу на грунте нужно защищать 2315 очков, Алькарасу – 2265, а Синнеру – всего 585.

Расклады по конкретным турнирам такие.

Если убрать все очки за грунтовый сезон, то Синнер опередит Джоковича на 715.

Критическим моментом в гонке должен стать «Ролан Гаррос», где сербу предстоит защищать титул, а Синнеру – всего второй круг.

Но и до этого ситуация может мощно корректироваться, потому что на грунте пройдет три «Мастерса» (Монте-Карло, Мадрид, Рим), за каждый из которых можно взять 1000 очков. Причем опция набора доступна обоим.

Алькарасу в этом плане сложнее – ему нужно защищать титулы в Барселоне и Мадриде.

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Синнер на первых четырех турнирах сезона выиграл 3900 очков. На харде у него 22 победы в 23 матчах.

Нужно учитывать, что на грунте Янник исторически выступает слабее, чем на харде. У него всего один титул (в Умаге в 2022-м – правда, там в финале он победил Алькараса), а на грунтовых «Мастерсах» его лучший результат – прошлогодний полуфинал в Монте-Карло.

Но говорить о том, что глина – совсем не его покрытие, тоже нельзя. Начиная с 2022-го, он выиграл на ней 77% матчей – очень крепкие цифры. Для сравнения, у Джоковича за тот же период 79% побед.

Алькарас очевидно сильнее – 86% выигранных матчей. Но сейчас в борьбе за первую строчку рейтинга ему мешает то, что у него мало возможностей для набора очков.

И мы еще не видели обновленного Синнера на грунте – потому что активный процесс обновления как раз пошел после того, как в прошлом году он проиграл во втором круге «Ролан Гаррос».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press