Стефанос Циципас: «На грунте постараюсь чуть больше рисковать и чаще выходить к сетке»

Стефанос Циципас рассказал, как прошла подготовка к грунтовому сезону.

«Все то же самое. Я делаю это раз за разом уже много лет. Ничего не изменилось. Но я стараюсь чаще выходить к сетке.

На грунте многое зависит от тактики. У тебя есть время, чтобы выстроить, продумать розыгрыш. Я много играл на грунте. Мне кажется, иногда я застревал на задней линии и редко входил в корт. Я постараюсь чуть больше рисковать и идти вперед на более коротких мячах.

Я много над этим работал и надеюсь, что смогу это использовать и прогрессировать на протяжении всего грунтового сезона».