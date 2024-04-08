Стефанос Циципас: «На грунте постараюсь чуть больше рисковать и чаще выходить к сетке»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал, как прошла подготовка к грунтовому сезону.

«Все то же самое. Я делаю это раз за разом уже много лет. Ничего не изменилось. Но я стараюсь чаще выходить к сетке.

На грунте многое зависит от тактики. У тебя есть время, чтобы выстроить, продумать розыгрыш. Я много играл на грунте. Мне кажется, иногда я застревал на задней линии и редко входил в корт. Я постараюсь чуть больше рисковать и идти вперед на более коротких мячах.

Я много над этим работал и надеюсь, что смогу это использовать и прогрессировать на протяжении всего грунтового сезона».

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4 комментария
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Больше рисковать и идти к сетке на грунте - это ключ к победе на РГ.
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Ответ Typizza
Больше рисковать и идти к сетке на грунте - это ключ к победе на РГ.
Ключ от квартиры))
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Ответ sashati
Ключ от квартиры))
Ставишь хату на победу Стёпы?
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