Стефанос Циципас: «Алькарас и Синнер расширили границы тенниса»

Теги ATP Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Стефанос Циципас рассказал, как Алькарас и Синнер повлияли на теннис.

– Чувствуете ли, что должны постоянно развиваться, чтобы не отставать от Алькараса и Синнера?

– Да, конечно, я это чувствую. Они еще больше расширили границы тенниса. Если смотреть с точки зрения развития спорта, то в теннисе давно не было такого хорошего поколения игроков. Я именно это и имею в виду, когда говорю, что Янник Синнер, Карлос Алькарас и все остальные подталкивают меня к тому, чтобы становиться лучше.

Сейчас стандарты стали выше. Я должен делать на корте больше, чем раньше. Похоже на реальную жизнь: одно поколение что-то оставляет, а следующее пытается это улучшить. Сейчас я так и делаю.

6 комментариев
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Надо периодически щелкать их по носу, как делает Зверев, а не обожествлять, Стеф
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Когда выстрелил Алькарас, Степан активно пел ему оды, и говорил тоже самое. Сейчас поет и Алькарасу и Синнеру. Вот только воз и ныне там. У Зверева хотя бы в матчах с постнекстгенами его непомерное ЧСВ чувствует себя задетым и он выдает топ-уровень. А Циципас просто деградирует с 2021 года.
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Стёпа🤡
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Степан философ он же грек🖐️
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