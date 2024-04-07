Стефанос Циципас: «Алькарас и Синнер расширили границы тенниса»

Стефанос Циципас рассказал, как Алькарас и Синнер повлияли на теннис.

– Чувствуете ли, что должны постоянно развиваться, чтобы не отставать от Алькараса и Синнера?

– Да, конечно, я это чувствую. Они еще больше расширили границы тенниса. Если смотреть с точки зрения развития спорта, то в теннисе давно не было такого хорошего поколения игроков. Я именно это и имею в виду, когда говорю, что Янник Синнер, Карлос Алькарас и все остальные подталкивают меня к тому, чтобы становиться лучше.

Сейчас стандарты стали выше. Я должен делать на корте больше, чем раньше. Похоже на реальную жизнь: одно поколение что-то оставляет, а следующее пытается это улучшить. Сейчас я так и делаю.