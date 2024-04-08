Коллинс о двух титулах за две недели: «Потрясающе, что у меня получилось поддерживать форму две недели подряд»

Даниэль Коллинс прокомментировала победу на турнире в Чарлстоне.

Она победила в финале Дарью Касаткину со счетом 6:2, 6:1.

Неделю назад Коллинс выиграла турнир в Майами.

«У меня было много матчей и в Майами, и здесь. В какой-то момент в Чарлстоне я сыграла два матча в один день, что не так-то просто. Не знаю, было ли у меня такое раньше. Мне кажется, что в последний раз подобное случалось лет в 12.

Возможность побороться физически, выйти на новый уровень придает мне много уверенности. Я так рада играть на этом уровне. Потрясающе, что у меня получилось поддерживать форму две недели подряд.

Думаю, сегодня я снова играла в свой агрессивный теннис. Пользовалась всеми возможностями, но против Даши это тяжело сделать – часто, когда думала, что розыгрыш окончен, он продолжался. Она отлично ломает игру соперницы, играет в атаке, идет на риск».