Касаткина – Коллинс после поражения в финале: «Теннис многое потеряет после твоего ухода»

Теги WTA Credit One Charleston Open Дарья Касаткина Даниэль Коллинс Теннис

Дарья Касаткина поздравила Даниэль Коллинс с победой в Чарлстоне.

Россиянка уступила ей в финале 2:6, 1:6.

«Прежде всего хотела тебе сказать, что буду скучать, но, честно говоря, после этого матча я уже не уверена (смеется).

Нет, честно, мне будет тебя не хватать, потому что у тебя такой характер, ты такая потрясающая личность. Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Поэтому насладись этим моментом, ты потрясающе играла. Поздравляю».

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1 комментарий
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Даша решила только на награждение выйти, тоже потеряла ее Коллинс где-то))
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