Касаткина – Коллинс после поражения в финале: «Теннис многое потеряет после твоего ухода»
Дарья Касаткина поздравила Даниэль Коллинс с победой в Чарлстоне.
Россиянка уступила ей в финале 2:6, 1:6.
«Прежде всего хотела тебе сказать, что буду скучать, но, честно говоря, после этого матча я уже не уверена (смеется).
Нет, честно, мне будет тебя не хватать, потому что у тебя такой характер, ты такая потрясающая личность. Думаю, теннис многое потеряет после твоего ухода. Поэтому насладись этим моментом, ты потрясающе играла. Поздравляю».