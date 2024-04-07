Коллинс выиграла второй турнир за две недели

Даниэль Коллинс обыграла Дарью Касаткину в Чарлстоне со счетом 6:2, 6:1 и выиграла титул WTA 500.

Это второй титул для американки за две недели и четвертый в карьере. На прошлой неделе она впервые выиграла WTA 1000 в Майами.

Американка победила в 13 матчах подряд и в понедельник станет 15-й ракеткой мира.

Ранее Коллинс объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой