Коллинс выиграла второй турнир за две недели

Теги WTA Credit One Charleston Open Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс обыграла Дарью Касаткину в Чарлстоне со счетом 6:2, 6:1 и выиграла титул WTA 500.

Это второй титул для американки за две недели и четвертый в карьере. На прошлой неделе она впервые выиграла WTA 1000 в Майами.

Американка победила в 13 матчах подряд и в понедельник станет 15-й ракеткой мира.

Ранее Коллинс объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере. 

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

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5 комментариев
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вот что значит "лебединая песня". может ещё и ТБШ какой зацепит)
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как и говорил 2-0 легчайшие, спасибо Коллинс! я думаю ей не надо заканчивать, еще залутает пару турниров с такой игрой
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Хорошая тренировочка для Коллинс получилась.
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Катком катится уже 3 неделю, молодчина)
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