Аванесян о смене гражданства: «Такое не думается и не обсуждается»

Теги WTA Элина Аванесян Теннис

Россиянка Элина Аванесян высказалась о смене спортивного гражданства.

– Как вам, будучи пока еще не топовой теннисисткой, удается вообще не проигрывать соперницам из топ-15?

– Мне кажется, в таких матчах очень помогает то, что нечего терять. Все эти матчи, которые мне удалось выиграть у топ-игроков, я играла вообще не думая. Просто верила, что все возможно, и боролась до конца.

– В чем вам надо прибавлять, чтобы регулярно обыгрывать не только топовых соперниц, но и обычных?

– Все говорят – в подаче. И я с этим, пожалуй, соглашусь. Подача – это основное.

– Не предлагали ли вам спортивное гражданство Армения, откуда ваши корни, или, допустим, Казахстан? Ведь в этом случае могли бы уже сейчас претендовать на поездку на Олимпиаду в Париж. Среди российских же теннисисток конкуренция такая, что пока это невозможно.

– Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается, – сказала Аванесян в интервью «Спорт-Экспрессу».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мыслит адекватно.
+2
0
+2
Не дали бы ей на Олимпиаде все равно сыграть, как и Шевченко, так что особого смысла менять паспорт нет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий