Берреттини об упущенном преимуществе в победном матче с Муньяром: «Немного ругал себя, но лучше всего думать о следующем очке и о том, как выиграть»

Маттео Берреттини прокомментировал победу над Хауме Муньяром.

Итальянец победил в Марракеше 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал. Во втором сете он вел 3:1, 40:0 и мог сделать второй брейк, но упустил преимущество.

«Таков теннис. Я очень горжусь тем, что сделал в тот момент, но в то же время, если слишком много думать о случившемся, никогда не получится выиграть такой матч.

Конечно, я немного ругал себя, но лучше всего думать о следующем очке и о том, как выиграть матч. Так я и поступил. Я простил себя за тот эпизод, продолжал бороться и в конечном счете победил».