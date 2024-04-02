На парном «Мастерсе» в Мадриде в качестве эксперимента сократят время на подачу после коротких розыгрышей и отдых на переходе в первом сете
ATP протестирует на парном «Мастерсе» в Мадриде правила, которые должны ускорить матчи.
Как сообщает i, на этой неделе Совет ATP рассмотрит изменения в правилах. Если их утвердят, то на парном турнире в Мадриде:
• время на подачу после розыгрышей из трех и менее ударов сократится до 15 секунд;
• в первом сете игроки не будут садиться отдыхать на смене сторон – сейчас у них есть полторы минуты после нечетных геймов (начиная с третьего);
• перерыв между первым и вторым сетом удлинится.
Кроме того, планируется опробовать еще несколько изменений. 13 из 32 мест в сетке выделят для пар, в которых будут игроки одиночного разряда. Они будут заявляться по одиночному рейтингу, и у них будет более поздний дедлайн.
Старт парного турнира перенесут на вторник второй недели из-за жалоб организаторов на проблемы с расписанием.
Соревнования начнутся 24 апреля.
это точно не новость от 1 апреля?