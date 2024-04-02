На парном «Мастерсе» в Мадриде в качестве эксперимента сократят время на подачу после коротких розыгрышей и отдых на переходе в первом сете

Теги ATP Mutua Madrid Open Теннис

ATP протестирует на парном «Мастерсе» в Мадриде правила, которые должны ускорить матчи.

Как сообщает i, на этой неделе Совет ATP рассмотрит изменения в правилах. Если их утвердят, то на парном турнире в Мадриде:

• время на подачу после розыгрышей из трех и менее ударов сократится до 15 секунд;

• в первом сете игроки не будут садиться отдыхать на смене сторон – сейчас у них есть полторы минуты после нечетных геймов (начиная с третьего);

• перерыв между первым и вторым сетом удлинится.

Кроме того, планируется опробовать еще несколько изменений. 13 из 32 мест в сетке выделят для пар, в которых будут игроки одиночного разряда. Они будут заявляться по одиночному рейтингу, и у них будет более поздний дедлайн.

Старт парного турнира перенесут на вторник второй недели из-за жалоб организаторов на проблемы с расписанием.

Соревнования начнутся 24 апреля.

4 комментария
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Такое впечатление, что парный теннис пытаются постепенно похоронить🤷‍♀️‼️
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Ответ dedpihto59
Такое впечатление, что парный теннис пытаются постепенно похоронить🤷‍♀️‼️
В случае слияния ATP и WTA парному теннису просто не останется места
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опять АТР всякой ерундой занимается.
это точно не новость от 1 апреля?
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Рафулик: "я больше в парный теннис ни ногой!"
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