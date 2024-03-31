Рыбакина о поражении в Майами: «Нелегко проиграть в финале, но в долгосрочной перспективе это все равно большое достижение»

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финале в Майами.

Она проиграла Даниэль Коллинс со счетом 5:7, 3:6.

Казахстанка сравнила этот финал с прошлогодним, в котором уступила Петре Квитовой.

«Думаю, это другое, ситуации тоже кардинально разные. В прошлом году я приехала после победы в Индиан-Уэллс. Я знала, что сделать «Солнечный дубль» очень тяжело, потому что условия в Индиан-Уэллс и Майами сильно отличаются. Так что я концентрировалась матч за матчем.

Здесь удалось провести две хороших встречи, потом я снова вышла в финал. Так что не могу сказать, что разочарована. Думаю, что и в прошлом году, и в этом у меня хорошие результаты. Конечно, нелегко проиграть в финале, но в долгосрочной перспективе это все равно большое достижение».

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7 комментариев
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Дойти до финала тысячника, будучи в неважной форме, -- отличный результат.
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Ответ justbored
У Елены Андреевны таких финалов ещё вагон наберётся. Зато всю Флориду победой землячки порадовала, с теплотой встречать будут.
Никакое отношение людей не заменит победы.
+4
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У Елены Андреевны таких финалов ещё вагон наберётся. Зато всю Флориду победой землячки порадовала, с теплотой встречать будут.
+6
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Ответ самарец52
Жаль, что москвичка, но не "российская теннисистка".
Спасибо Тарпищеву.
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