Рыбакина о турнире в Майами: «Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира»

Теги WTA Miami Open Елена Рыбакина Sports.ru – Казахстан Теннис

Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии во время турнира в Майами.

Казахстанка победила Викторию Азаренко со счетом 6:4, 0:6, 7:6(2). В финале Рыбакина встретится с Даниэль Коллинс.

«Я приехала в Майами без особых ожиданий. Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира. Не знаю, как я выдерживаю, но я очень рада своей силе воли. В такие моменты удача тоже должна быть на твоей стороне, и для меня все складывается хорошо. Постараюсь довести дело до конца.

Честно говоря, на этом турнире я играла матчи каждый день, поэтому не тренировалась. У меня впервые отдых, поэтому надо принять решение и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Не уверена, что выйду на корт».

Рыбакина также рассказала о том, что хочет изменить психологическую сторону игры.

«Думаю, [спокойное поведение на корте] – просто часть моего характера. Иногда можно заметить, что я еще и негативна. Конечно, нужно быть позитивнее и показывать это сопернице.

Теперь я понимаю, что нельзя тратить энергию на такие вещи. Я старалась оставаться спокойной и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я знала, что это единственный способ переломить ситуацию».

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16 комментариев
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Удачи, Елена Рыбакина!!!
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Ответ Ссс Ввв
Правильно,главное здоровье и лучше сняться вообще с турнира.
Поддерживаю вас. Турнир в Куала-Лумпур , со схожими климатическими условиями , уже столько карьер похоронил : Сафина , Кириленко, Клейбанова , Векич , Мартич. Да и Свитолина там уже дважды убивалась ,
иначе бы давно уже РГ забрала. Хорошо , что его убрали из календаря.
Лене не очень много лет , можно обойтись без такого Титула , тем более что уже ТБШ брала. Потом можно наверстать с лихвой. А если сейчас убьётся ( подорвёт иммунитет , как Янкович или получит тяжёлую травму типа "крестов" или стресс. перелом стопы) - карьера наполовину закончится.
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ещё один подвиг, давай
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Бывал в Майами, там влажность сумасшедшая и жарища при этом! Ходить то тяжело, не то что матч проводить…🥵
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Да, у Лены очень непростые матчи на этом турнире. Победы стали даваться все труднее. Это очень заметно. Поэтому у меня есть некоторые опасения... что она может Коллинз проиграть. Очень хотелось бы ошибиться.
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Правильно,главное здоровье и лучше сняться вообще с турнира.
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Колинз заслужила свой титул, надо брать.
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Соломку постелила, в финале, видимо, сольёт
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Ответ Ссс Ввв
Да и вообще с теннисом уже надо завязывать раз тяжело.ТБШ уже брала,а всех не наивыигрваешься.Теннис вообще лошадиный вид спорта,чистого времени АЖ минут 20 играют если 3 сета.
Извините , не понял вашего троллинга в первом посте.
Тогда мы с вами противоположны во мнении. Я по-прежнему считаю , что надо сниматься . Даже с Финала , даже с финала такого крупного турнира.
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Ответ manchester1000
Она каждое интервью ноет
Ты сами интервью посмотри.. она с улыбкой все это говорит.. у Лены просто английский уровень иронии..
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Свежести и бодрости Рыбакиной. Надеюсь это не выйдет так же сурово, как с Азаренкой.
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Эх в тело Ленки характер Юльки Путинцевой
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Ответ Nikolay II
Поддерживаю вас. Турнир в Куала-Лумпур , со схожими климатическими условиями , уже столько карьер похоронил : Сафина , Кириленко, Клейбанова , Векич , Мартич. Да и Свитолина там уже дважды убивалась , иначе бы давно уже РГ забрала. Хорошо , что его убрали из календаря. Лене не очень много лет , можно обойтись без такого Титула , тем более что уже ТБШ брала. Потом можно наверстать с лихвой. А если сейчас убьётся ( подорвёт иммунитет , как Янкович или получит тяжёлую травму типа "крестов" или стресс. перелом стопы) - карьера наполовину закончится.
Да и вообще с теннисом уже надо завязывать раз тяжело.ТБШ уже брала,а всех не наивыигрваешься.Теннис вообще лошадиный вид спорта,чистого времени АЖ минут 20 играют если 3 сета.
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Ответ Рустам Талипов
Соломку постелила, в финале, видимо, сольёт
Если вы дождь обеспечите в Майами на всю субботу - Лена откажется от "соломки ", отдохнёт и поборется в воскресенье. Дело - за Вами , Рустам ))
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