Рыбакина о турнире в Майами: «Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира»
Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии во время турнира в Майами.
Казахстанка победила Викторию Азаренко со счетом 6:4, 0:6, 7:6(2). В финале Рыбакина встретится с Даниэль Коллинс.
«Я приехала в Майами без особых ожиданий. Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира. Не знаю, как я выдерживаю, но я очень рада своей силе воли. В такие моменты удача тоже должна быть на твоей стороне, и для меня все складывается хорошо. Постараюсь довести дело до конца.
Честно говоря, на этом турнире я играла матчи каждый день, поэтому не тренировалась. У меня впервые отдых, поэтому надо принять решение и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Не уверена, что выйду на корт».
Рыбакина также рассказала о том, что хочет изменить психологическую сторону игры.
«Думаю, [спокойное поведение на корте] – просто часть моего характера. Иногда можно заметить, что я еще и негативна. Конечно, нужно быть позитивнее и показывать это сопернице.
Теперь я понимаю, что нельзя тратить энергию на такие вещи. Я старалась оставаться спокойной и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я знала, что это единственный способ переломить ситуацию».
иначе бы давно уже РГ забрала. Хорошо , что его убрали из календаря.
Лене не очень много лет , можно обойтись без такого Титула , тем более что уже ТБШ брала. Потом можно наверстать с лихвой. А если сейчас убьётся ( подорвёт иммунитет , как Янкович или получит тяжёлую травму типа "крестов" или стресс. перелом стопы) - карьера наполовину закончится.
Тогда мы с вами противоположны во мнении. Я по-прежнему считаю , что надо сниматься . Даже с Финала , даже с финала такого крупного турнира.