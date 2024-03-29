Рыбакина о турнире в Майами: «Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира»

Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии во время турнира в Майами.

Казахстанка победила Викторию Азаренко со счетом 6:4, 0:6, 7:6(2). В финале Рыбакина встретится с Даниэль Коллинс.

«Я приехала в Майами без особых ожиданий. Это настоящий марафон. Не помню настолько физически тяжелого турнира. Не знаю, как я выдерживаю, но я очень рада своей силе воли. В такие моменты удача тоже должна быть на твоей стороне, и для меня все складывается хорошо. Постараюсь довести дело до конца.

Честно говоря, на этом турнире я играла матчи каждый день, поэтому не тренировалась. У меня впервые отдых, поэтому надо принять решение и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Не уверена, что выйду на корт».

Рыбакина также рассказала о том, что хочет изменить психологическую сторону игры.

«Думаю, [спокойное поведение на корте] – просто часть моего характера. Иногда можно заметить, что я еще и негативна. Конечно, нужно быть позитивнее и показывать это сопернице.

Теперь я понимаю, что нельзя тратить энергию на такие вещи. Я старалась оставаться спокойной и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я знала, что это единственный способ переломить ситуацию».