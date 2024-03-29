Александр Зверев: «Если Марожан продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге»

Теги ATP Miami Open Александр Зверев Фабиан Марожан Теннис

Александр Зверев оценил перспективы Фабиана Марожана.

Он обыграл 57-ю ракетку мира в Майами – 6:3, 7:5.

«Если он продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге. Он постоянно наращивает темп. Мне кажется, обычно топ-игроки считают, что контролируют ситуацию, что они задают ход матча и инициатива в их руках, а с ним такое невозможно. Вот почему у него такая классная статистика против топ-10 (4:2 – Sports). Он невероятный игрок».

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5 комментариев
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В этом и его проблема. Из-за того, что постоянно наращивает темп, то способен играть хорошо только тогда, когда форма звенит. А в любой другой день сам же с этим темпом и не справляется, начинает анфорсить и может проиграть любому.
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Ответ sined2000
Балош Тароци. 4 шлема в паре. Но и в одиночке был очень неплох на грунте . 13 титулов
У венгров есть финалист RG в одиночке, Иштван Гуляс
https://www.itftennis.com/en/players/istvan-gulyas/800173310/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs

И победитель. Йозеф Асбот
https://www.itftennis.com/en/players/jozsef-asboth/800171966/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs
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Посмотрим, кроме него и Фучовича больше то и не вспомнишь известных теннисистов из Венгрии.
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Ответ Верховенский1990
Посмотрим, кроме него и Фучовича больше то и не вспомнишь известных теннисистов из Венгрии.
Балош Тароци. 4 шлема в паре. Но и в одиночке был очень неплох на грунте . 13 титулов
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Ответ Йенс Мустерманн
У венгров есть финалист RG в одиночке, Иштван Гуляс https://www.itftennis.com/en/players/istvan-gulyas/800173310/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs И победитель. Йозеф Асбот https://www.itftennis.com/en/players/jozsef-asboth/800171966/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs
Ну это до Открытой эры. Там даже у французов 😀были шлемы
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