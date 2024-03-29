Александр Зверев: «Если Марожан продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге»

Александр Зверев оценил перспективы Фабиана Марожана.

Он обыграл 57-ю ракетку мира в Майами – 6:3, 7:5.

«Если он продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге. Он постоянно наращивает темп. Мне кажется, обычно топ-игроки считают, что контролируют ситуацию, что они задают ход матча и инициатива в их руках, а с ним такое невозможно. Вот почему у него такая классная статистика против топ-10 (4:2 – Sports). Он невероятный игрок».