Александр Зверев: «Если Марожан продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге»
Александр Зверев оценил перспективы Фабиана Марожана.
Он обыграл 57-ю ракетку мира в Майами – 6:3, 7:5.
«Если он продолжит так играть, то очень быстро поднимется в рейтинге. Он постоянно наращивает темп. Мне кажется, обычно топ-игроки считают, что контролируют ситуацию, что они задают ход матча и инициатива в их руках, а с ним такое невозможно. Вот почему у него такая классная статистика против топ-10 (4:2 – Sports). Он невероятный игрок».
https://www.itftennis.com/en/players/istvan-gulyas/800173310/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs
И победитель. Йозеф Асбот
https://www.itftennis.com/en/players/jozsef-asboth/800171966/hun/mt/s/grand-slams/#pprofile-info-tabs