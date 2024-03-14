Индиан-Уэллс (ATP). Медведев обыграл Димитрова, Фриц сыграет с Руне, Алькарас, Синнер, Рууд вышли в 1/4 финала, Циципас выбыл

Теги результаты ATP BNP Paribas Open Теннис

Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым в четвертом круге в Индиан-Уэллс.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 17 марта 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 495 555 долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия) Григор Димитров (Болгария)
6:4|6:4
Дата проведения
14 марта, 00.50
Онлайн матча

 

Иржи Лехечка (Чехия) Стефанос Циципас (Греция)
6:2|6:4
Дата проведения
12 марта, 21.10
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Фабиан Марожан (Венгрия)
6:3|6:3
Дата проведения
12 марта, 23.15
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Алекс де Минаур (Австралия)
5:7|6:2|6:3
Дата проведения
13 марта, 00.55
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Гаэль Монфис (Франция)
3:6|7:6|6:4
Дата проведения
13 марта, 21.10
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
14 марта, 04.10
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Лука Нарди (Италия)
6:4|6:3
Дата проведения
14 марта, 00.00
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Бен Шелтон (США)
7:6|6:1
Дата проведения
13 марта, 04.10
Онлайн матча
243 комментария
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Ответ Aelcrown
Учись Медведь, Синнер даже не в своей лучшей игре 2-0 закрывает.
Я думаю, Медведю как-то плевать на Синнера))
Он может завтра закончить карьеру и будет вполне доволен ее результатами.
Чему он может научиться у Янника, учитывая, что они совершенно разные игроки по стилю, возрасту, опыту,росту?
Более того, сам Янник не раз говорил, что именно матчи с Даниилом заставили его стать лучше.
Так что Медведев был одним из "учителей" Янника.
Поэтому, когда ты постоянно пишешь про крутого Синнера, не забудь поблагодарить его учителя Медведева, который смог вывести его на текущий уровень.
+22
-11
+11
Разошелся Легечка, вслед за Рублевым и Степку выбил, может и с Синнером чего покажет?
+13
-2
+11
Всех с победой великого Даниила Медведева! Подача сегодня работала хорошо
+13
-2
+11
Ответ Россия будет свободной
Оффтоп. Что отличает лучшего от массовки? Умение концентрироваться на главном. (игра кто дольше не моргнет): https://www.reddit.com/r/tennis/comments/1bd2jhv/indian_wells_blink_challenge_fritz_swiatek_osaka/
Вот вообще не удивлен, что первой же улетела Швентек. Это еще раз подчеркивает, что вся ее концентрация создается серьезными усилиями ее психолога, конкретно перед матчем. А в остальном она вообще не сконцентрирована.
Ну а финал Медведева и Джоковича можно было спрогнозировать сразу)
+11
-3
+8
Вау, глянул стату: средняя скорость первой подачи у Янника 195, у Бени 193. Ну и кто теперь подаван 👏👏👏
+9
-2
+7
Приятно смотреть, что Медведев не ноет, а работает, пусть и условия далеко не самые лучшие для него в ИУ. С таким настроем можно надеяться на еще один успешный грунтовый сезон.
+7
-1
+6
Уверенная победа Медведева, с Кордой какая-то аномалия была с 16-ю брейками.
+6
-1
+5
Ну вот и все
Спокойно, буднично, на классе
Отдав один брейк и забрав все, что дал соперник
Мы видим нового Даниила и это хорошо
+6
-1
+5
Леха молодчина, вообще совсем недавно смеялись, что чешская земля рожает после Бердыха лишь девушек в теннисе, но сейчас три молодых парня явно идут в свой будущий топ-20/30
+5
0
+5
Ответ tibalt
Ну итоговый ладно, туда еще попасть надо, а мастерс на шару даже середняк на пике при определенной доле везения забрать может
В единственном числе ты прав, но у Циципаса 2 мастерса в Монте-Карло, он смог защитить первый титул что на шару быть не может никак.
+4
0
+4
А тем временем Медведев на ровном месте украл гейм, сначала исполнив фирменный косой короткий обводящий слева, а потом напугав Григора заходом в корт на приеме второй подачи
+5
-1
+4
Ответ Aelcrown
Учись Медведь, Синнер даже не в своей лучшей игре 2-0 закрывает.
Хорошо что Даня не скучный, безличностный роботизированный Янник и надеюсь таким и останется.
+14
-10
+4
Ответ LeNok
Хорошо что Даня не скучный, безличностный роботизированный Янник и надеюсь таким и останется.
Иногда, Даниил даже слишком не скучный))) И временами от него хочется как раз спокойствия и тишины))
Но, да, Медведев ведет себя как человек, а не как робот. В этом есть и плюсы и минусы.
+6
-2
+4
Ответ Ничего Смешного
Есть игроки, у которых прокачены только определенные скилы , но им хватает, чтобы быть в 20ке. Я не знаю на каком бешеном уровне у Алекса прокачен навык отскок, но вот теннисный iq у него напрочь отсутствует, но все равно отскакивает…
У него абсолютно нет мощи. если бы не было iq, то за счет чего тогда он так хорошо играет и обыгрывает тех, кто намного мощнее?)
Смешно смотреть, как он 2-метрового Зверева гоняет
+5
-1
+4
Ответ Евгений Фабиянчук
Всех с победой великого Даниила Медведева! Подача сегодня работала хорошо
Подача в начале пыталась подгадить, но Даня на характере загнал ее под шконку
+5
-1
+4
Рууд и Монфис два бойца! Рууд вообще зверь какой-то. Вот вообще ничего не получается, но он начиная со второго сета начинает пробовать, приспосабливаться, искать. Не скажу что нашёл прям, Монфис все таки сильно подсел физически, но сами методичные попытки создать проблемы для соперника и сделать это разными способами- восхищают. Фаворит турнира как по мне. Алькарасу и Синнеру сильно не повезёт если попадут на него
+5
-2
+3
Ответ Nikolay Stavrogin
Идеальная сетка у Карлоса для набора формы и уверенности перед полуфиналом с Синнером
В ней только есть тонкая грань между набором формы и уверенностью, и очередным вылетом и неуверенностью)
+4
-1
+3
Ответ Leo Bonart
А тем временем Медведев на ровном месте украл гейм, сначала исполнив фирменный косой короткий обводящий слева, а потом напугав Григора заходом в корт на приеме второй подачи
Поболейте за Даню и вместо меня. На работу рано вставать.)
+4
-1
+3
Ответ Верховенский1990
Как же не везет Карлосу, а потом еще и Шура светит, а потом Синнер)
Да просто как в компьютерной игре. Всех боссов собрали разом.
+3
0
+3
Ответ Верховенский1990
Сравнил тоже, Феррер был стабильным игроком топ-10 долгие годы, и это в эпоху пиковых бигов, австралиец пусть хотя бы в полуфинал ТБШ выйдет для начала.
этот вначале пути возможно
Больше на Феррера тянет Рублев наверно
+3
0
+3
Корты ужасны просто. Как на таком играть можно, как такое делать можно
+4
-1
+3
Первый сет с Димитровым прямо антипод игры с Кордой
Тихо, спокойно, контроль на своей подаче, забрать одну чужую и сет готов!
+4
-1
+3
Ответ Vakhore
Ты гадости о Новаке до пенсии будешь писать?
Наверное, не может простить Уим 19.
+4
-1
+3
Ответ as009595@icloud.com
Горбатого только могила исправит, Медведь даже против квалифаера умудряется устраивать драму с зрителями, судьей и так далее
тем он и прекрасен!!
+5
-2
+3
Ответ Aelcrown
Учись Медведь, Синнер даже не в своей лучшей игре 2-0 закрывает.
тебе спортс ру платит за минусы, чтобы ты посещаемость сайта поднял?)) Бесплатно такую чушь адекватный человек не напишет...
+5
-3
+2
жалко Ципаноса Стефафапаса
+3
-1
+2
Ответ Верховенский1990
Толку то, что у него игра есть, всего 1 финал ТБШ, да и то на дисквале Новака.
Толк в том, что на том же РГ и ЮСО он будет очень конкурентоспособен, как и на АО в этом году. Далеко не факт, что он проиграл бы Синнеру финал.
+3
-1
+2
Идеальная сетка у Карлоса для набора формы и уверенности перед полуфиналом с Синнером
+2
0
+2
Карлитос делает изумительный по красоте брейк!!!! Прекрасен
+4
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+2
345 победа Даниила в карьере. Теперь уступает из наших только Кафельникову, Южному, Давыденко и Сафину. Стал пятым.
+2
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