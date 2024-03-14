Индиан-Уэллс (ATP). Медведев обыграл Димитрова, Фриц сыграет с Руне, Алькарас, Синнер, Рууд вышли в 1/4 финала, Циципас выбыл
Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым в четвертом круге в Индиан-Уэллс.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 17 марта 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 495 555 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 14 марта, 00.50
- Дата проведения
- 12 марта, 21.10
- Дата проведения
- 12 марта, 23.15
- Дата проведения
- 13 марта, 00.55
- Дата проведения
- 13 марта, 21.10
- Дата проведения
- 14 марта, 04.10
- Дата проведения
- 14 марта, 00.00
- Дата проведения
- 13 марта, 04.10
Он может завтра закончить карьеру и будет вполне доволен ее результатами.
Чему он может научиться у Янника, учитывая, что они совершенно разные игроки по стилю, возрасту, опыту,росту?
Более того, сам Янник не раз говорил, что именно матчи с Даниилом заставили его стать лучше.
Так что Медведев был одним из "учителей" Янника.
Поэтому, когда ты постоянно пишешь про крутого Синнера, не забудь поблагодарить его учителя Медведева, который смог вывести его на текущий уровень.
Ну а финал Медведева и Джоковича можно было спрогнозировать сразу)
Спокойно, буднично, на классе
Отдав один брейк и забрав все, что дал соперник
Мы видим нового Даниила и это хорошо
Но, да, Медведев ведет себя как человек, а не как робот. В этом есть и плюсы и минусы.
Смешно смотреть, как он 2-метрового Зверева гоняет
Больше на Феррера тянет Рублев наверно
Тихо, спокойно, контроль на своей подаче, забрать одну чужую и сет готов!