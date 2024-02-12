Андрей Чесноков: «Думаю, Синнер выкинет Медведева из тройки в ближайшее время. И это будет абсолютно заслуженно»

Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев выпадет из топ-3 по итогам февраля.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки. Причем Синнеру можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева.

Надо отметить, что это будет абсолютно заслуженно. Синнер сейчас превратился в Джоковича. Он фантастически играет, никому не проигрывает, у него есть все, чтобы стать не только третьим в мире, но и вообще первым», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС.

Вы думали, что Джокович – лучший теннисист мира. Но это Янник Синнер