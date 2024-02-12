Андрей Чесноков: «Думаю, Синнер выкинет Медведева из тройки в ближайшее время. И это будет абсолютно заслуженно»

Теги ATP Андрей Чесноков Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев выпадет из топ-3 по итогам февраля.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки. Причем Синнеру можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева.

Надо отметить, что это будет абсолютно заслуженно. Синнер сейчас превратился в Джоковича. Он фантастически играет, никому не проигрывает, у него есть все, чтобы стать не только третьим в мире, но и вообще первым», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС.

Вы думали, что Джокович – лучший теннисист мира. Но это Янник Синнер

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34 комментария
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Можно интоннационно по-другому. Не выкинет, а подвинет и т.д.
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Все эти предсказания ничего не стоят - в прошлом году пели дифирамбы Алькарасу ( заслуженно ) и писали , что он непобедим ( но он устал ) , теперь нахваливают Синнера ( тоже заслуженно ) , но лишь стабильность в течении всего года ( и более ) определяет лидеров , так что поживём, увидим . Лично я верю , что Даниил будет в тройке в конце года , а кто будет в марте или апреле - это не так и важно , на то это и спорт с конкуренцией , чтобы ситуация менялась .
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Да к гадалке не ходи! У Медведева всего то два слабенький финала шлема подряд, а впереди еще защищать целый первый круг РГ. Легко.
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Присутствует какая-то злость в словах Чеснокова. При этом сам выше 9-го места не поднимался.
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Чтобы стать Джоковичем, надо доминировать и выиграть 3 шлема за год.
Полгода назад все ровно так же короновали Алькараса
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молодец, поддержал называется соотечественника
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Из какой тройки? Есть Джокович, а за ним трое. Потом еще 3-4, нет никакой тройки
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Ответ mihalik
разве он сильнее ? когда Даня был свеж, что он делал с Синнером первые два сета?
игра не 2 сета идёт
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Ответ DoctorTata
Можно интоннационно по-другому. Не выкинет, а подвинет и т.д.
"Вытеснит". Специально для натур чувствительных.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
разве он сильнее ? когда Даня был свеж, что он делал с Синнером первые два сета?
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Ответ Славяныч
"Лично я верю , что Даниил будет в тройке в конце года" Не будет его в тройке. Ему в мае защищать Рим, только там очков 600 потеряет. На РГ максимум четвертьфинал, тоже ничего фактически по очкам не приобретет. Потом полуфинал Уима и финал US Open защищать. Насчёт Уима не знаю, но в Америке в этом году ему финал точно не светит. А Синнеру кроме полуфинала Монте-Карло и полуфинала Уима и защищать-то до осенних мастерсов ничего не надо. Он ещё и первой ракеткой станет к осени.
это почему-то это ему финал в Америке не светит? Медведев специалист на харде,ему светит финал на любом хардовом турнире...
9 финалов за прошлый год,держу в курсе
+5
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+4
Некрасиво все это звучит,тем более о своём соотечественнике.
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Ну давай Чесноков прогноз на Синнера на 5 лет, ты же мастер, а не ставочник в короткую)
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Так-то Алькарасу тоже надо будет защищать еще И-У и Мадрид.
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Жизнь (сезон) покажет...
+2
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На некоторое время да, но в долгосрочной перспективе Медведев останется в тройке, а вниз пойдет скорее Джокович
+3
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+1
Ответ Великий Алонсо
Как говорится и в чем он не прав? Синнер просто напросто сильнее, логично, что он должен опередить Медведева в рейтинге. Даня пусть тренируется
Ты это уже писал. Мы с первого раза поняли
+4
-3
+1
Выкинет, можно было и помягче, вытеснит.
+2
-2
0
Ответ Славяныч
"Лично я верю , что Даниил будет в тройке в конце года" Не будет его в тройке. Ему в мае защищать Рим, только там очков 600 потеряет. На РГ максимум четвертьфинал, тоже ничего фактически по очкам не приобретет. Потом полуфинал Уима и финал US Open защищать. Насчёт Уима не знаю, но в Америке в этом году ему финал точно не светит. А Синнеру кроме полуфинала Монте-Карло и полуфинала Уима и защищать-то до осенних мастерсов ничего не надо. Он ещё и первой ракеткой станет к осени.
Где ещё можно почитать вашу аналитику?
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Ответ Хаскерс
Да к гадалке не ходи! У Медведева всего то два слабенький финала шлема подряд, а впереди еще защищать целый первый круг РГ. Легко.
по игре щас в не тройке то Алькарас и Ноле
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