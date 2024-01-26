Кириос о совместном фото с Циципасом: «Период конфликта завершен. Мы отлично поужинали в греческом ресторане»

Ник Кириос прокомментировал совместное фото со Стефаносом Циципасом.

О встрече с греком он рассказал по ходу репортажа с матча Даниила Медведева и Александра Зверева.

«Скажем так – период конфликта Циципаса и Кириоса завершен. Мы отлично поужинали. Сходили в греческий ресторан, отлично провели вечер», – сказал Кириос во время полуфинала Australian Open.

Ранее у Циципаса и Кириоса произошел конфликт. Циципас критиковал поведение Кириоса в их матче на «Уимблдоне»-2022. Говоря об отношениях с австралийцем в первом сезоне сериала Break Point, он сказал, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и сравнил его с баскетболистом. За это грека обвинили в расизме, он извинился и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит.

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

Кириос + Циципас = 👍. Их броманс – лучшее, что было в теннисе во время американской серии в 2019 году