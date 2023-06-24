Циципас сказал, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и сравнил его с баскетболистом. Грека обвинили в расизме, он извинился

извинился за слова о . В новых сериях сериала «Брейк-пойнт» он сказал об австралийце:

«Он привнес в теннис баскетбольный настрой НБА. Я бы сказал, что это необразованный подход к теннису. Но теннис – джентльменский спорт, тут важнее всего уважение. Мы не в баскетбол играем».

После этого его обвинили в расизме. Циципас ответил постом, в котором в том числе написал:

«Мои слова о Нике Кириосе не были нацелены на то, чтобы умалить его интеллект или таланты. Я просто хотел подчеркнуть некоторые аспекты его игрового стиля и сравнить их со страстью и напряженностью, зачастую ассоциирующимися с баскетболом.

Это было попыткой подчеркнуть динамичную природу его подхода к игре, а не критика его личности или способностей».

Циципас рассказал, что сам столкнулся с шовинизмом после экономического кризиса 2010 года в Греции, когда греков, по его словам, «сводили к стереотипам».

Он принес извинения за свои слова в сериале и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит.

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