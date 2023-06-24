Циципас сказал, что у Кириоса «необразованный подход к теннису» и сравнил его с баскетболистом. Грека обвинили в расизме, он извинился

Теги ATP Ник Кириос Стефанос Циципас Break Point Теннис

Стефанос Циципас извинился за слова о Нике Кириосе. В новых сериях сериала «Брейк-пойнт» он сказал об австралийце:

«Он привнес в теннис баскетбольный настрой НБА. Я бы сказал, что это необразованный подход к теннису. Но теннис – джентльменский спорт, тут важнее всего уважение. Мы не в баскетбол играем».

После этого его обвинили в расизме. Циципас ответил постом, в котором в том числе написал:

«Мои слова о Нике Кириосе не были нацелены на то, чтобы умалить его интеллект или таланты. Я просто хотел подчеркнуть некоторые аспекты его игрового стиля и сравнить их со страстью и напряженностью, зачастую ассоциирующимися с баскетболом.

Это было попыткой подчеркнуть динамичную природу его подхода к игре, а не критика его личности или способностей».

Циципас рассказал, что сам столкнулся с шовинизмом после экономического кризиса 2010 года в Греции, когда греков, по его словам, «сводили к стереотипам».

Он принес извинения за свои слова в сериале и пообещал более внимательно относиться к тому, что говорит.

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6 комментариев

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Aleksander Lukaš
одного грека обвинили в расизме другого грека
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goodloser
Почему именно в расизме? А не в оскорблении чувств баскетболистов?
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cosset
скажу лишь, что личность Кириоса не была раскрыта Стефаносом полностью)
и еще цепляет тема "джентльменства", конечно. в последнее время вызывает огромное раздражение поведение топов на корте и за его пределами, поэтому неплохо было бы вспоминать про это самое джентльменство. все, кого ни возьми из лидеров, подкачали в этом смысле(
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Ildmitrievich
Ну по итогу поныл, а извинений толком и не было
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SaltyRose
Почему в этом мире людей заставляют извиняться, когда они говорят правда? Ведь понятно, что речь идет о культуре игры и он прав. Степа, подружился бы ты с Новаком, он был научил тебя не извиняться там, где ты прав и где ты действительно так думаешь.
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S.Graf
И почему "цицидос" так рифмуется с "попандос" ....
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