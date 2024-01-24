Во сколько финал Australian Open 2024 по теннису

Теги Новак Джокович Australian Open ATP WTA Александр Зверев Даниил Медведев Арина Соболенко Янник Синнер Циньвэнь Чжэн Смотреть теннис Теннис

На кортах Мельбурн-парка в Австралии подходит к концу очередной турнир Australian Open 2024. Финальные поединки состоятся на центральном корте Rod Laver Arena. Женщины будут играть в субботу, 27 января. Финальный поединок у мужчин пройдет на день позже, 28 января. Начало обоих матчей в 11:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Женский турнир в этом году был богат на сюрпризы. В верхней сетке еще на дальних подступах к решающим матчам выбыли все теннисистки, входящие в первую десятку рейтинга WTA. В результате самой стабильной оказалась китаянка Циньвэнь Чжэн, которая в полуфинале выиграла у украинки Даяны Ястремской. Во втором полуфинале обошлось без сюрпризов, в нем встретились финалистки прошлогоднего US Open Коко Гауфф и Арина Соболенко. Белорусская теннисистка действующая чемпионка Australian Open выиграла в двух сетах и теперь постарается стать обладательницей трофея во второй раз подряд.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

У мужчин все вышло закономерно. В первом полуфинале играли Новак Джокович и Янник Синнер. Сербский теннисист раз за разом устанавливает новые рекорды. До полуфинала он не проигрывал на Открытом чемпионате Австралии 33 матча подряд. Янник Синнер надеялся впервые выйти в финал турнира Большого шлема. Вторую пару полуфиналистов составили россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. Даниил ранее дважды выходил в финал Australian Open, Александр Зверев во второй раз в Австралии вышел в четверку сильнейших.

Победители турнира получат свыше двух миллионов долларов США призовых, это сумма рекордная за всю историю турнира и 2000 очков рейтинга АТР и WTA. Проигравшие в финале станут богаче на 1 137 000 долларов США.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий