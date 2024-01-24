Во сколько финал Australian Open 2024 по теннису

На кортах Мельбурн-парка в Австралии подходит к концу очередной турнир Australian Open 2024. Финальные поединки состоятся на центральном корте Rod Laver Arena. Женщины будут играть в субботу, 27 января. Финальный поединок у мужчин пройдет на день позже, 28 января. Начало обоих матчей в 11:30 по московскому времени.

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Женский турнир в этом году был богат на сюрпризы. В верхней сетке еще на дальних подступах к решающим матчам выбыли все теннисистки, входящие в первую десятку рейтинга WTA. В результате самой стабильной оказалась китаянка Циньвэнь Чжэн, которая в полуфинале выиграла у украинки Даяны Ястремской. Во втором полуфинале обошлось без сюрпризов, в нем встретились финалистки прошлогоднего US Open Коко Гауфф и Арина Соболенко. Белорусская теннисистка действующая чемпионка Australian Open выиграла в двух сетах и теперь постарается стать обладательницей трофея во второй раз подряд.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

У мужчин все вышло закономерно. В первом полуфинале играли Новак Джокович и Янник Синнер. Сербский теннисист раз за разом устанавливает новые рекорды. До полуфинала он не проигрывал на Открытом чемпионате Австралии 33 матча подряд. Янник Синнер надеялся впервые выйти в финал турнира Большого шлема. Вторую пару полуфиналистов составили россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. Даниил ранее дважды выходил в финал Australian Open, Александр Зверев во второй раз в Австралии вышел в четверку сильнейших.

Победители турнира получат свыше двух миллионов долларов США призовых, это сумма рекордная за всю историю турнира и 2000 очков рейтинга АТР и WTA. Проигравшие в финале станут богаче на 1 137 000 долларов США.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024