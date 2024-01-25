Цинвэнь Чжэн о судьбе: «Когда все идет хорошо, я в нее верю. Но если судьба не на моей стороне, я не верю в нее совсем»

Теги Ли На Australian Open WTA Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала выход в финал Australian Open.

21-летняя китаянка сыграет за титул с Ариной Соболенко. 

– Конечно, это потрясающе – впервые выйти в финал «Большого шлема». Я мечтала об этом с детства. Поэтому я очень рада, но впереди еще одно сражение. Постараюсь сейчас сдержать эмоции (улыбается).

– Вы сказали, что долго об этом мечтали. Все ощущается так, как вы представляли?

– Моя мечта – не просто финал. Я чувствую, что почти на месте, но для исполнения нужно еще пройти. Так что я бы не сказала, что мечта исполнилась. Должно случиться еще кое-что.

– Вы верите в судьбу, предназначение? Десять лет назад Ли На взяла титул, сейчас вы вернулись к старому тренеру, и складывается ощущение, что все так и должно быть. Что вы думаете по этому поводу? Как это на вас влияет?

– Я верю в судьбу. Да, так, как вы сказали, но я стараюсь не позволить всему влиять на меня, даже если это судьба.

Когда все идет хорошо, я в нее верю. Но если судьба не на моей стороне, я не верю в нее совсем (улыбается). Зависит от того, как все складывается (улыбается).

– Вы поговорите с Ли На перед матчем, попросите у нее совета?

– Она уже мне его дала. Она сказала: «Не думай слишком много. Просто будь активной». Этого достаточно, я думаю (улыбается).

– Вы суеверна? У вас есть какие-то предматчевые ритуалы?

– Да, есть. Вы просто их не видите. На самом деле, наша команда немного помешана на этом всем, но я не хочу вдаваться в детали, потому что это прозвучит слишком безумно (смеется).

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2 комментария
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да уж. Это мы все такие
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