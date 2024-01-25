Цинвэнь Чжэн о судьбе: «Когда все идет хорошо, я в нее верю. Но если судьба не на моей стороне, я не верю в нее совсем»
Циньвэнь Чжэн прокомментировала выход в финал Australian Open.
21-летняя китаянка сыграет за титул с Ариной Соболенко.
– Конечно, это потрясающе – впервые выйти в финал «Большого шлема». Я мечтала об этом с детства. Поэтому я очень рада, но впереди еще одно сражение. Постараюсь сейчас сдержать эмоции (улыбается).
– Вы сказали, что долго об этом мечтали. Все ощущается так, как вы представляли?
– Моя мечта – не просто финал. Я чувствую, что почти на месте, но для исполнения нужно еще пройти. Так что я бы не сказала, что мечта исполнилась. Должно случиться еще кое-что.
– Вы верите в судьбу, предназначение? Десять лет назад Ли На взяла титул, сейчас вы вернулись к старому тренеру, и складывается ощущение, что все так и должно быть. Что вы думаете по этому поводу? Как это на вас влияет?
– Я верю в судьбу. Да, так, как вы сказали, но я стараюсь не позволить всему влиять на меня, даже если это судьба.
Когда все идет хорошо, я в нее верю. Но если судьба не на моей стороне, я не верю в нее совсем (улыбается). Зависит от того, как все складывается (улыбается).
– Вы поговорите с Ли На перед матчем, попросите у нее совета?
– Она уже мне его дала. Она сказала: «Не думай слишком много. Просто будь активной». Этого достаточно, я думаю (улыбается).
– Вы суеверна? У вас есть какие-то предматчевые ритуалы?
– Да, есть. Вы просто их не видите. На самом деле, наша команда немного помешана на этом всем, но я не хочу вдаваться в детали, потому что это прозвучит слишком безумно (смеется).
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