Гауфф о том, мешали ли ей крики Соболенко: «Не понимаю, как вообще крики могут кого-то отвлекать»

Коко Гауфф рассказала, мешали ли ей во время матча крики Арины Соболенко.

Американка уступила ей в полуфинале Australian Open со счетом 6:7(2), 4:6.

– Могли ли вас отвлекать ее крики? Иногда они продолжались, когда вы уже начинали бить по мячу.

– Нет. Я много с ней играла, поэтому не могу сидеть тут и говорить, что ее крики отвлекают. Мы играем уже раз пятый.

Нет, я так не думаю. Я не замечаю криков, потому что, по крайней мере, для нее это обычно. Так что мне они не мешали. В прошлом я играла с теми, для кого крики были нетипичны, когда они могли специально громко закричать при счете по 30 или ровно. Если это просто черта игры, то я ничего не могу об этом сказать.

Конечно, не надо кричать, когда соперник уже бьет по мячу. Как я уже сказала, я этого не замечала. Когда играешь с ней, понимаешь, чего ожидать. Не думаю, что это особая тактика или что-то такое. Она просто играет в свой теннис.

Меня это не беспокоило. Не понимаю, как вообще крики могут кого-то отвлекать. Если бы она специально затягивала их на определенных мячах, я бы подумала: «Окей, это нелепо». Но я думаю, это просто часть ее игры. Все в порядке. Раньше я играла с теми, кто кричит, и не обращала на это внимания.

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