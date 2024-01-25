Соболенко о победе над Гауфф: «Мне удалось сосредоточиться на себе. Я сегодня была ко всему готова»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Коко Гауфф на Australian Open.

Она обыграла американку в полуфинале – 7:6(2), 6:4.

«Мне удалось сосредоточиться на себе. Я была готова, что она будет отлично двигаться, возвращать каждый мяч. Я сегодня была ко всему готова. Это сыграло ключевую роль.

И, конечно, поддержка болельщиков помогла. У меня тут ощущение, что я играю дома.

Мне очень нравится играть с Коко – всегда классная борьба, она невероятная теннисистка. Я всегда получаю удовольствие – даже если проигрываю. Надеюсь, мы проведем еще много финалов. Надеюсь, я все выиграю (смеется)», – сказала на корте действующая чемпионка турнира.

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