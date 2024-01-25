Гауфф о поражении от Соболенко: «На US Open я провела не лучший матч – да, я победила, но сегодня играла лучше»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф сравнила два матча против Арины Соболенко.

Американка уступила ей в полуфинале Australian Open со счетом 6:7(2), 4:6. В прошлый раз они играли в финале US Open-2023 – Гауфф взяла титул со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

– В чем разница между ее игрой сегодня и на US Open? Знаю, что она много атаковала с вашей второй подачи.

– Она лучше подавала. Сегодня она меньше ошибалась и игра с ее стороны была более агрессивной. На US Open я провела не лучший матч – да, я победила, но сегодня играла лучше.

К сожалению, моя первая подача была не такой стабильной. Думаю, в этом отличие. У нее был больший процент попадания первым мячом, а агрессивно подавать вторую после пары двойных тяжело.

Но я не думаю, что это основная проблема. Потому что я собралась, подчистила первый сет, подавала на него, но в конце концов все решили пара розыгрышей. То же самое во втором сете. Может, если бы мне удалось удержать подачу при счете 4:4, матч сложился бы иначе.

При этом я могу взять из сегодня много хорошего. Я не чувствовала, что играю плохо. Просто были определенные розыгрыши, которые я не взяла. Из-за этого я считаю, что сегодняшний матч лучше предыдущего. Мне тяжело из-за результата, но я стараюсь смотреть на все позитивно.

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3 комментария
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Ответ Никита Михайлов
Кто тебя так подавать учил? Смени тренера )))
Некий ноунейм Брэд Гилберт с ней работает сейчас.
+2
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+1
Подача может была и нестабильна, но я никогда не видел, чтобы у Коко первая летела так часто со скоростью 190 и более)
+1
-1
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