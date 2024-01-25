Соболенко о выходе в финал Australian Open: «Все рады, но турнир еще не закончен. Никто не расслабляется, все просто делают выводы»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Арина Соболенко поделилась впечатлениями от полуфинала Australian Open.

Действующая чемпионка победила Коко Гауфф – 7:6(2), 6:4.

– Так здорово начала, 5:2, но потом 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 30:0 на ее подаче. Было в голове, что опять полуфинал? (Белоруска проиграла 5 из 8 полуфиналов на ТБШ – Sports.ru)

– На самом деле, в этот раз нет. Сколько уже было этих проигранных полуфиналов, были и выигранные, поэтому не то чтобы я была спокойна, но у меня не было этих мыслей в голове.

Коко – это тот игрок, который борется за каждый мяч, и ты, в принципе, должен ожидать, что она будет бороться, возвращаться, и игра будет [раскачиваться] туда-обратно. Поэтому я была к этому готова и эмоционально была собрана.

Я отпустила этот сет, ну, проиграю и проиграю, но все равно старалась зацепиться.

– Что ты сегодня делала по-другому? Я вижу, что ты часто ходила к сетке, хотя нечасто получалось, 50 на 50, по-моему. Но каким был план на игру в сравнении с финалом US Open?

– Да, после US Open были сделаны выводы, и всю предсезонку мы направили на исправление той ошибки. Работали над выходом к сетке, над завершением розыгрышей на сетке. Мне кажется, я, в принципе, шла туда правильно сегодня. Ну, получалось, не получалось. Но все равно это определенное давление на нее. Она понимает, что если она будет поднимать, то я буду выходить к сетке, я буду завершать. И это определенное давление на нее.

– Что команда сказала на выходе? Как они тебя поздравили?

– Конечно, поздравили, все рады, но турнир еще не закончен. Никто не расслабляется, все просто делают выводы. И мы немножко поговорили по поводу выходов на сетку, что правильно шла. Нужно доработать небольшие погрешности на сетке. Поэтому никто не расслабляется, – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Соболенко – в финале Australian Open. Потому что элитная мощь бьет даже лучшую оборону

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финал - Соболенко в быстрых двух
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