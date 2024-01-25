Соболенко о выходе в финал Australian Open: «Все рады, но турнир еще не закончен. Никто не расслабляется, все просто делают выводы»

Арина Соболенко поделилась впечатлениями от полуфинала Australian Open.

Действующая чемпионка победила Коко Гауфф – 7:6(2), 6:4.

– Так здорово начала, 5:2, но потом 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 30:0 на ее подаче. Было в голове, что опять полуфинал? (Белоруска проиграла 5 из 8 полуфиналов на ТБШ – Sports.ru)

– На самом деле, в этот раз нет. Сколько уже было этих проигранных полуфиналов, были и выигранные, поэтому не то чтобы я была спокойна, но у меня не было этих мыслей в голове.

Коко – это тот игрок, который борется за каждый мяч, и ты, в принципе, должен ожидать, что она будет бороться, возвращаться, и игра будет [раскачиваться] туда-обратно. Поэтому я была к этому готова и эмоционально была собрана.

Я отпустила этот сет, ну, проиграю и проиграю, но все равно старалась зацепиться.

– Что ты сегодня делала по-другому? Я вижу, что ты часто ходила к сетке, хотя нечасто получалось, 50 на 50, по-моему. Но каким был план на игру в сравнении с финалом US Open?

– Да, после US Open были сделаны выводы, и всю предсезонку мы направили на исправление той ошибки. Работали над выходом к сетке, над завершением розыгрышей на сетке. Мне кажется, я, в принципе, шла туда правильно сегодня. Ну, получалось, не получалось. Но все равно это определенное давление на нее. Она понимает, что если она будет поднимать, то я буду выходить к сетке, я буду завершать. И это определенное давление на нее.

– Что команда сказала на выходе? Как они тебя поздравили?

– Конечно, поздравили, все рады, но турнир еще не закончен. Никто не расслабляется, все просто делают выводы. И мы немножко поговорили по поводу выходов на сетку, что правильно шла. Нужно доработать небольшие погрешности на сетке. Поэтому никто не расслабляется, – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Соболенко – в финале Australian Open. Потому что элитная мощь бьет даже лучшую оборону