Соболенко первой после Серены в 2017-м вышла в финал на двух Australian Open подряд

вышла в финал . Действующая чемпионка победила Коко Гауфф – 7:6(2), 6:4.

Соболенко добралась до финала на двух Australian Open подряд первой после , которая была в финале в 2015-м (титул), 2016-м (проиграла Анжелик Кербер) и 2017-м (титул). Всего у американки семь побед на Australian Open.

Также Соболенко может первой с 2013-го защитить в Мельбурне титул. Тогда это сделала .