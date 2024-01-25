Соболенко первой после Серены в 2017-м вышла в финал на двух Australian Open подряд
Арина Соболенко вышла в финал Australian Open. Действующая чемпионка победила Коко Гауфф – 7:6(2), 6:4.
Соболенко добралась до финала на двух Australian Open подряд первой после Серены Уильямс, которая была в финале в 2015-м (титул), 2016-м (проиграла Анжелик Кербер) и 2017-м (титул). Всего у американки семь побед на Australian Open.
Также Соболенко может первой с 2013-го защитить в Мельбурне титул. Тогда это сделала Виктория Азаренко.