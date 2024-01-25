Соболенко первой после Серены в 2017-м вышла в финал на двух Australian Open подряд

Теги Серена Уильямс Australian Open WTA Виктория Азаренко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко вышла в финал Australian Open. Действующая чемпионка победила Коко Гауфф – 7:6(2), 6:4.

Соболенко добралась до финала на двух Australian Open подряд первой после Серены Уильямс, которая была в финале в 2015-м (титул), 2016-м (проиграла Анжелик Кербер) и 2017-м (титул). Всего у американки семь побед на Australian Open.

Также Соболенко может первой с 2013-го защитить в Мельбурне титул. Тогда это сделала Виктория Азаренко.

2 комментария
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У Арины все шансы в ее руках. Второй полуфинал с очевидно слабейшими девушками. Надеюсь Соболенко не начудит сверх меры
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Все скучают по Серенушке и пересматривают ее старые матчи. Вот это было зрелище! А сейчас в туре - болото. Даже смотреть неинтересно их копошение...
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